Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Вильярреал
20.09.2025 19:30 - : -
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
Вильярреал – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 20 сентября и начнется в 19:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября на Керамика пройдет матч 5-го тура Примеры, в котором Вильярреал встретится с Осасуной.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Вильярреал

Команда при Эмери брала Лигу Европы и доходила до лигочемпионовского полуфинала. И держалась некоторое время после возвращения Унаи в Англию. Но позапрошлый сезон прошел плохо, и даже после возвращения на тренерский пост Марселино не успели подняться в зону еврокубков. Зато в следующем розыгрыше уже ужалось с 70 очками стать пятыми - а это, как было известно заранее, гарантировало выход в Лигу чемпионов.

В ней, правда, начали неудачно. Быстро пропустив из-за автогола, так и проиграли во вторник Тоттенхэму в Лондоне. Любопытно, что и в Примере сейчас не лучшие результаты. Начав с пары побед в августе, потом клуб ограничился только ничьей с Сельтой, а в прошлом туре уступил Атлетико 0:2. Крайне важно сейчас показать, что это временные трудности, совпадение, а не спад.

Осасуна

Клуб в прошлом сезоне довольно неожиданно чуть не вернулся в еврокубки. Сменив Аррасате на Морено, до последнего боролись за восьмое место, и вообще-то набрали поровну очков с Райо Вальекано, по 52 очка. Но все же конкурент из Мадрида оказался выше и, как итог, сейчас выступает в Лигу конференций.

В Памплоне появился новый тренер - из Мирандеса переманили Алессио Лиски. И тот вполне неплохо начал на новом месте, чередуя победы и поражения. Примечательно, что на выезде только пропускают, не только с мадридским Реалом, но и с Эспаньолом. Зато на своем поле сухо выигрывали - сначала с Валенсией, а в прошлом туре, уже в сентябре, взяли определенный реванш над Райо Вальекано, с которым закончили уверенными 2:0.

Статистика личных встреч

Вильярреал не проигрывает шесть раз кряду в очных поединках. И весной после пары ничьих снова взял победу.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Марселино со своими подопечными прервет черную полосу. С учетом неумения гостей играть в гостях, ставим на победу хозяев арены (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Вильярреал
20 сентября 2025 -
19:30
Осасуна
Победа Вильярреала 1.61
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
