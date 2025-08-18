Дебют Забарного за ПСЖ, победа от Шахтера, Арсенал нанес поражение МЮ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 17 августа.

1. Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом

Единственный в матче гол для гостей забил Витинья

2А. Впервые за два года. Шахтёр обыграл Верес

«Горняки» уверенно победили ровенчан в гостях впервые с 2023 года

2В. Вошли во вкус. ЛНЗ в Житомире обыграл Полесье

«Волки» снова не смогли победить на своем поле

2С. Дубль пенальтиста. Кудровка уверенно обыграла СК Полтава

Команда Баранова продолжает поражать качеством игры на старте сезона

3. Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует

С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги

4А. Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ

Украинский футболист канониров Александр Зинченко не был включен в заявку

4В. С отмененным голом. Челси и Кристал Пелас разошлись миром

Команды встретились в первом туре АПЛ

5А. После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати

Ига в двух сетах обыграла Елену и поборется за трофей турнира WTA 1000 в США

5В. Паолини дожала россиянку и пробилась в финал супертурнира в Цинциннати

Жасмин в трех сетах одолела Веронику Кудерметову в полуфинале тысячника в США

6А. Матрасники схватились за голову. Эспаньол с камбеком обыграл Атлетико

Каталонская команда отыгралась и забила победный гол

6В. Атлетик вырвал победу у Севильи в результативном матче на старте сезона

Победный гол забил Роберт Наварро на 81-й минуте

7А. С мировым рекордом. Украинка завоевала серебро Всемирных игр-2025

Дарья Русаненко завоевала «серебро» Всемирных игр-2025 в пауэрлифтинге

7В. В последний день Всемирных игр украинцы взяли 4 медали в пауэрлифтинге

Сине-желтая команда завоевала 1 золото, 2 серебра и 1 бронзу

8. Украинки с рекордом завоевали золото ЧЕ U22 по пляжному волейболу

Ева Сердюк и Дарья Романюк прошли весь турнир без поражений

9. «У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей

Мирослав Ступар проанализировал действия судьи в матчах «Динамо» и «Колоса».

10. «ПСЖ примет соответствующее решение». Агент – о Забарном и Сафонове

Какими могут быть отношения между украинцем и россиянином