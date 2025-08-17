Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 10:04 |
2206
1

«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей

Мирослав Ступар проанализировал действия судьи в матчах «Динамо» и «Колоса».

17 августа 2025, 10:04 |
2206
1
«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
УПЛ

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия судейских бригад в резонансных эпизодах некоторых поединков 3-го тура чемпионата УПЛ.

«Наставник «Колоса» Руслан Костышин не скрывал своего недовольства решениями рефери в поединке с «Карпатами». Тем не менее, думаю, что это просто послематчевые эмоции, тем более, что по ходу событий в первом тайме ничто не предвещало кузнецов потери очков. Они вышли вперед, диктовали условия, создали еще несколько угроз воротам гостей. Но на 36-й минуте красную карточку увидел перед собой легионер хозяев Ррапай. Фол был очевиден, никакой предвзятости со стороны арбитра Олега Когута не было, и хорошо, что игроку «Карпат» удалось избежать травмы.

После перерыва ситуация в поле уже кардинально изменилась. Львовяне, играя в большинстве, могут сетовать только на себя, что не отпраздновали волевую победу.

Наконец-то сумел отличиться забитым мячом динамовский легионер Герреро, открывший счет в поединке с «Эпицентром» уже в дебюте. А вскоре мог оформить дубль, однако арбитр Александр Афанасьев ошибочно зафиксировал у него офсайд и отменил взятие ворот. Дело в том, что панамец, хоть и находился в положении вне игры, но получил передачу от защитника подолян. Вот если бы мяч срикошетил от игрока «Эпицентра», Герреро нарушил бы правила.

Рефери повезло, что его ошибка не повлияла на итоговый результат. Слишком неравными были силы участников».

Раньше мы сообщали, что «Динамо» уверенно обыграло «Эпицентр» в Тернополе.

По теме:
Черноморец – Ворскла – 0:0. Напряженный матч без голов. Видеообзор
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Коуч клуба УПЛ намекнул на демарш легионера: «Я не знаю, что с ним»
инсайд Мирослав Ступар Украинская Премьер-лига судьи (арбитры) чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Динамо Колос Ковалевка Карпаты Львов Колос - Карпаты
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Бокс | 17 августа 2025, 08:13 3
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком

Непобежденный британец не планирует выходить на ринг против чемпиона мира из Украины

Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Бокс | 17 августа 2025, 00:45 20
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты

Талантливый британец не заметил сопротивления соотечественника в Саудовской Аравии

Голкипер современного поколения. Эдерсон празднует 32-й день рождения
Футбол | 17.08.2025, 09:30
Голкипер современного поколения. Эдерсон празднует 32-й день рождения
Голкипер современного поколения. Эдерсон празднует 32-й день рождения
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Бокс | 17.08.2025, 09:20
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Футбол | 17.08.2025, 10:14
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
batistuta
Це зрада чи куйня?
Ответить
0
Популярные новости
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
16.08.2025, 00:02 1
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 2
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 1
Бокс
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 27
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 3
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем