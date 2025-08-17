«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия судейских бригад в резонансных эпизодах некоторых поединков 3-го тура чемпионата УПЛ.

«Наставник «Колоса» Руслан Костышин не скрывал своего недовольства решениями рефери в поединке с «Карпатами». Тем не менее, думаю, что это просто послематчевые эмоции, тем более, что по ходу событий в первом тайме ничто не предвещало кузнецов потери очков. Они вышли вперед, диктовали условия, создали еще несколько угроз воротам гостей. Но на 36-й минуте красную карточку увидел перед собой легионер хозяев Ррапай. Фол был очевиден, никакой предвзятости со стороны арбитра Олега Когута не было, и хорошо, что игроку «Карпат» удалось избежать травмы.

После перерыва ситуация в поле уже кардинально изменилась. Львовяне, играя в большинстве, могут сетовать только на себя, что не отпраздновали волевую победу.

Наконец-то сумел отличиться забитым мячом динамовский легионер Герреро, открывший счет в поединке с «Эпицентром» уже в дебюте. А вскоре мог оформить дубль, однако арбитр Александр Афанасьев ошибочно зафиксировал у него офсайд и отменил взятие ворот. Дело в том, что панамец, хоть и находился в положении вне игры, но получил передачу от защитника подолян. Вот если бы мяч срикошетил от игрока «Эпицентра», Герреро нарушил бы правила.

Рефери повезло, что его ошибка не повлияла на итоговый результат. Слишком неравными были силы участников».

