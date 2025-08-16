Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В чемпионате все спокойно. Динамо уверенно обыграло Эпицентр в Тернополе
Премьер-лига
Эпицентр
16.08.2025 18:00 – FT 1 : 4
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 20:01 | Обновлено 16 августа 2025, 21:19
В чемпионате все спокойно. Динамо уверенно обыграло Эпицентр в Тернополе

Команда Шовковского на внутренней арене идет без потерь очков

УПЛ

В середине недели киевское «Динамо» провалило ответный матч против кипрского «Пафоса», из-за чего команда Александра Шовковского от мечтаний о Лиге чемпионов УЕФА в этом сезоне должна была перейти к мыслям о возможном попадании в основной раунд Лиги Европы. Но между этими двумя европейскими путями для «бело-синих» пролегала еще одна – посвященная событиям в национальном первенстве.

В третьем туре украинской Премьер-лиги «Динамо» ожидала поездка в Тернополь на гостевой матч против каменец-подольского «Эпицентра», который в прошлом сезоне мог похвастаться главным трофеем Первой лиги, а вот в нынешней кампании команде Сергея Нагорняка порадовать своих болельщиков было просто нечем. К матчу против коллектива с максимумом очков после двух сыгранных матчей «Эпицентр» подошел с их абсолютным возможным минимумом.

Вину в этом новички «элитного» первенства спокойно могут возложить на календарь, и все их поддержат. Ведь действительно, получить в соперники «Шахтер» и «Динамо», а также гостевой матч против черкасского ЛНЗ, который тоже набирает обороты с новым главным тренером во главе, – это уже немного слишком. И при этом «Эпицентр» еще и успевает что-то демонстрировать из интересного футбола в собственном исполнении.

Но не в этот раз. В отличие от игры против «горняков», где номинальные хозяева стадиона им. Романа Шухевича также закрылись в защите и ждали возможности убежать в контратаки, надежности в обороне команды Нагорняка не было вообще. Особенно страдал при этом левый фланг обороны, на который основной акцент в своих атаках сделали гости, поэтому неудивительно, что шаткая конструкция со временем просто развалилась.

А «Динамо» просто своевременно этим воспользовалось и создало повод даже для большой приятной для себя неожиданности – первый мяч в чемпионате за киевлян забил нападающий Эдуардо Герреро, когда уже на восьмой минуте завершил прострел Михайленко с правого фланга на ближнюю штангу. А мог панамец потом и дубль оформить, и сразу хет-трик, но постоянно что-то мешало: то штанга чужих ворот, то офсайд.

Собраться после пропущенного мяча «Эпицентр» сразу так и не сумел, поэтому рисковал получить полную сумку в свои ворота в дальнейшем. Собственно, получил, но только со временем. Тогда как до завершения первого тайма хозяева даже успели отыграться за счет быстрой контратаки, как и планировали. На 38 минуте Климец получил передачу Сифуэнтеса на левый фланг штрафной и с рикошетом пробил над Нещеретом.

Но концентрации еще и на дополнительное время у команды Нагорняка не хватило – с подачи Пихаленок со штрафного с левого фланга на дальнем углу вратарского головой удачно сыграл Михайленко, поэтому «Динамо» все-таки выиграло первый тайм, а соперники пропустили под саму перерыв, поэтому в раздевалке добавилось немного хаоса.

А он и без того там бы был, как никуда не делся проблемный левый фланг обороны «Эпицентра» во втором тайме, поэтому неудивительно, что «Динамо» не останавливалось в своих атаках. Правда, на 57 минуте Пихаленок использовал противоположную сторону поля для своего прострела на ближнюю, с которым не сумел справиться Билык, который до этого тянул почти все, до чего мог дотянуться. Однако гол Волошину он тогда все же подарил.

Единственное, на что команды Нагорняка хватило во втором тайме, это на очередную контратаку, но на этот раз дальний удар Беженара в левый угол помешал Нещерет. Больше хозяева ни на что не претендовали впереди, тогда как сзади их в конце матча изрядно повозил дебютант «Динамо» Торрес на том же правом фланге атаки, после чего выполнил передачу на Шапаренко, а тот пяткой оставил мяч Ванату под первый гол лучшего бомбардира прошлого розыгрыша в этой кампании на внутренней арене.

На следующей неделе каменец-подольский «Эпицентр» будет гостить у «Агротеха» из Тишковки в рамках Кубка Украины, после чего навестит ковалевский «Колос» в чемпионате. Киевское «Динамо» за это время проведет оба матча против израильского «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги Европы УЕФА, после чего проведет домашнюю игру против житомирского «Полесья».

Наши оценки:

«Эпицентр» (замены): Янаков – 6,0, Беженар – 6,0, Бендера – 6,0, В. Кристін – 6,0, Себеріо – 6,0.

«Динамо» Киев (замены): Торрес – 7,0, Шапаренко – 6,5, Бражко – 6,0, Ванат – 6,5, Буяльский – б/о.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Эпицентр» – «Динамо» Киев - 1:4

Голы: Климец, 38 – Герреро, 8, Михайленко, 45+3, Волошин, 57, Ванат, 90+3

Предупреждения: Миронюк, 90+1

«Эпицентр»: Билык – Климец, Григоращук, Кош (Янаков, 46), Мороз, Танчик (В. Кристин, 64) – Запорожец (Беженар, 46), Демченко (Себерио, 72), Миронюк, Сифуэнтес – Сидун (Бендера, 55).

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев – Яцик (Шапаренко, 67), Михайленко (Буяльский, 87) – Брагару (Торрес, 46), Пихаленок (Бражко, 67), Волошин – Герреро (Ванат, 72).

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион: «Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича» (Тернополь).

Удары (в створ): 9 (6) – 19 (11)
Угловые: 7 – 9
Оффсайды: 2 – 3.

ЭПИЦЕНТР - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 27°C

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Динамо отчеты
Avaksi
Прикро за Гереро. Як на мене чистий гол не зарахували.
Ответить
+14
sania
Торес і Гереро чудова гра!
Ответить
+10
serhiy11
Вітаю вболіаальників найпопулярнішого клубу в Україні з перемогою! Удачі Динамо в ЛЄ! 
Ответить
+9
Показать Скрыть 3 ответа
sahka1981
Ну тут спокійна  впевнена перемога. Навіть Гереро забив. Хоча дубль мав бути. Дивне скасування голу за рахунку 0-1 було.
Щей в штангу влучив. Але багато перспективних контратак запороли.
Є над чим працювати.
Ответить
+9
sania
Дуже цікаво буде почути пояснення суддів, стосовно відміненого голу. Гравець Динамо рухає мяч вправо,мяча вибивають, він летить вліво, гравець Епіцентру намагаючись вибити зрізає на Гереро. Як суддя міг побачити на ВАР пас????
Ответить
+7
Показать Скрыть 6 ответов
sania
Динамівців з перемогою! Впевнено і чітко. Навіть суддя не допоміг.
Ответить
+6
Перець
Не зрозуміло чому так не грати з Пафосом, Торрес і Герреро леви матчу
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Spaceman
Епіцентр шкода,не розумію, як можна грати в УПЛ без тренера
Ответить
+5
Pavel_i_C0
Східняки максимально збудились після перемоги Динамо Київ... Вже завтра, Верес може викинути цю чорну, іржаву помийку з чемпіонської гонки 
Ответить
+4
DK2025
Полным полно ржавой слизи, всю ветку испачкали. Посмотрим, как вы завтра оцените игру своего недоклюба против Вереса. Шоу только начинается.
Ответить
+4
Remark
Завтра вболіваємо за Верес 😉
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Pavel_i_C0
Всіх вболівальників Динамо Київ з перемогою та чистим першим місцем... Цікавий факт. За три матчі УПЛ, кияни забили десять голів.. Дев'ять різних гравців київської команди та один автогол.
Ответить
+4
Pavel_i_C0
Повідомлення для східняків.... "Житєлі Бамбаса, пок...ки зі сходу, як же ви набридли українському народу!!!"
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
Тут немає питань. Перемога по ділу і без варіантів ( не те що ота команда з щасливого).
Але питання є про Макабі .З Макабі там зможете?
Ответить
+3
Pavel_i_C0
Рівне завтра влаштує пекло для темненької команди зі сходу... 
Ответить
+3
Koze_Bayan
Четвертий  точно Шапаренко забив?)
Ответить
+3
Пафосный еврей
А где же наша пафосная девочка Фанечка?  С Пумочкой на важном пафосном задании?
Ответить
0
saltim
Видимо Динамо снова будет чемпионом. В УПЛ они знают как обыграть любого и как сыграть вничью с Шахтером. 
Ответить
0
Olex
Мені здається, що головна мета Суркіса - виграти чемпіонат. Нажаль, виглядає так, що ДК знову з цим впорається. Відношення до єврокубків (якщо це не Ліга Чемпіонів) всі побачили ще минулого року. Але з іншого боку, яка різниця. Якщо таке ДК все одно стає чемпіоном, то навіщо країні автоматичне місце в ЛЧ... Шахтар  би там, звичайно, також слабенько б виступав, але хоча б не ганьбився, як інші наші клуби.
Ответить
-1
ttt
Хаха...обосраный паша вернулся. видимо мочю пи л всю неделю чтобы забыть пафосный позор...пздц...он точно .п.еде..раст
Ответить
-5
