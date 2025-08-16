Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это больно, это неприятно, очень»

Наставник «Динамо» Александр Шовковский поделился мыслями о выездном матче 3-го тура чемпионата Украины против «Эпицентра» (1:4).

– Удалось ли установить в команде психологическое равновесие после поражения на Кипре?

– Мы играем по насыщенному графику. Как бы ни было в жизни иногда сложно, мы прекрасно понимаем, что сезон только начинается. Это больно, это неприятно, очень. Но мы не можем позволить себе каким-то образом расслабиться, опустить голову, засунуть ее в песок или что-то еще. Мы готовимся, мы анализируем, мы делаем какие-то выводы и идем дальше. И в любом матче будем настраиваться исключительно на то, чтобы выходить, играть и побеждать.

– Иногда в матчах нужна практика ротации. Какие задачи вы ставили перед молодыми игроками и выполняли ли они их на 100%?

– Вы знаете, наша команда состоит из 29 игроков. Это основной состав, чтобы вы понимали. Есть стартовый состав на матчи. Он определяется в связи со многими обстоятельствами – предыдущим матчем, будущим матчем, дать кому-то отдохнуть, кому-то дать возможность проявить себя и сыграть. Но у нас 29 игроков, которые готовятся. Всегда есть выбор, кого поставить в стартовый состав, кого не поставить в стартовый состав, кто может попасть в заявку, иногда не попадают даже в заявку. Игроки должны понимать, что, выходя на футбольное поле, они должны показать максимум своих возможностей. Они отвечают за качество своей игры. Сегодня был такой состав, с учетом многих факторов. Сегодня одержали важную для нас победу, потому что мы движемся в чемпионате, и нам важен каждый зачетный пункт.

– Удивил ли вас сегодня соперник? Ожидали ли от него именно такой игры?

– Скажу так, мы в начале игры могли использовать моменты, счет должен был быть 3:0, 4:0. Затем произошла досадная ошибка, и снова наступили на те же грабли, и соперник сравнял счет. Хорошо, что мы работаем на тренировках, иногда получается, иногда не получается что-то. Сегодня стандарт работал. Он должен был сработать с «Пафосом», он должен был сработать с «Хамруном». Мы забили тогда, судья не засчитал... Сегодня забили. Хорошо. Игра состоит из использованных моментов и неиспользованных моментов. Но мы изучали соперника, и мы понимали, как они будут действовать, и понимали, за счет чего мы можем быть, скажем так, более эффективными в атаке.

– Помню, что на одной из последних пресс-конференций Вы говорили, что уверены, что Герреро обязательно забьет. Вы на этом акцентировали внимание. И вот он забил. Скажите, это была какая-то дополнительная мотивация от вас для него? А также оцените дебют Торреса.

– Я видел, как они работают – и один, и другой. Я вижу их настойчивость. У Торреса непростая травма. Как бы мы ни хотели, но мы должны были выдержать определенное время. И он на меня обижался, что я его не привлекал, но я прекрасно понимаю, что он еще не набрал тех оптимальных кондиций, которые позволят ему играть и выходить в стартовом составе.

Что касается Эду, я прекрасно чувствовал, что он вот-вот должен принять решение. Сегодня он забил. Я считаю, что гол, который не засчитал рефери, все же был, потому что пас был от защитника. И у него еще была возможность, он попал в штангу. Замечательно, что у нас есть возможность, у нас есть игроки, которые готовы выходить и решать задачи. Но мы понимаем, что когда мы играем на более высоком уровне, мы играем с меньшим пространством, потому что нам не дают много пространства. Скорости – быстрее, времени на принятие решения – меньше. Я требую от своих игроков, чтобы они всегда в тренировочном процессе постоянно делали все как можно быстрее, чтобы мы могли постепенно, как команда и индивидуально игроки, чтобы они росли, чтобы они становились сильнее, в первую очередь – самих себя. Выходя на более высокий уровень – меньше времени, меньше пространства, более высокие скорости, интеллект намного выше, принятие решения намного быстрее. И все это влияет в конечном счете на результат.

– Как вам удается чередовать выступления в еврокубках и чемпионате Украины?

– Команда готовится, и нам важно сейчас пройти этот отрезок. Мы с 28 июля не были дома. И это связано с ситуацией, которая в стране. Поэтому есть определенный психологический момент, и игроки это понимают. И мы стараемся им объяснять, чтобы они с пониманием к этому относились. Мы готовимся. Будем готовиться и делать все от нас зависящее для того, чтобы выходить, показывать хорошую игру и результат.

– Относительно пропущенного мяча. По вашему мнению, там был фол?

– Честно скажу, я не пересматривал. Но это все равно не изменило бы решение. Надо будет внимательно посмотреть. Но сегодня в футбол дают играть. Мы понимаем, что надо играть до свистка и принимать правильное безусловное решение.

Еще раз поздравляю болельщиков команды с победой. Жизнь иногда больно бьет, но нужно держать удар, готовиться и идти дальше.