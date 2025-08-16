Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Эпицентр
16.08.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Шовковскому придется перезапускать команду уже на старте сезона

Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В субботу, 16 августа, в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют каменец-подольский «Эпицентр» и киевское «Динамо». Стартовый свисток рефери Александра Афанасьева из Харькова прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Эпицентр


Чемпион Первой лиги рассчитывал на другой старт сезона, даже несмотря на сверхтяжелый график. Уже в первом матче каменец-подольский «Эпицентр» играл против донецкого «Шахтера» в исключительно оборонительный футбол, и кое-как «горняки» таки добыли минимальную победу в Тернополе (1:0). После этого у команды Сергея Нагорняка была отдушина в виде выезда в Черкассы в гости к местному ЛНЗ.

Во всяком случае, между матчами против двух наших общепринятых грандов игра против коллектива Виталия Пономарева для «Эпицентра» так и воспринималась. Но абсолютные новички «элитного» дивизиона в итоге сыграли значительно хуже, чем за неделю до этого, и также минимально проиграли (0:1). Как итог, первые два тура для команды Нагорняка прошли без набранных очков, что, по большому счету, можно было предсказать, но кому от этого легче?

Накануне «Эпицентр» усилился очередным легионером. Третьим испанцем, наряду с нападающим Сифуентесом и опорником Нилом Кошем, стал полузащитник Джон Себерио – настоящий баск родом из Сан-Себастьяна. Очевидно, что на помощь 28-летнего исполнителя команда будет рассчитывать всерьез уже после международной паузы в начале сентября, но этот трансфер в очередной раз показывает, что перед нами долгоиграющий проект, который хочет закрепиться в УПЛ в этом сезоне. Да, не все удается на старте кампании, но и в каком-либо провале обвинить «Эпицентр» уж точно не получится.

Динамо


А вот киевское «Динамо» его же собственные болельщики посреди недели, что называется, «полоскали» на полную. Причина проста – очередной сезон без участия команды в Лиге чемпионов УЕФА. Причем на этот раз путь в основной раунд казался куда легче, чем в прошлом сезоне, но команда Александра Шовковского в итоге даже до плей-офф квалификации в этом турнире доползти не смогла, проиграв обе встречи кипрскому «Пафосу» (0:1 и 0:2).

Случилось поражение в ответном матче во вторник, и тогда «Динамо» еще даже не знало, будет ли оно играть матч чемпионата на этих выходных, или нет. Решили, что будет – оно и правильно. Если дать коллективу сейчас расслабиться на фоне неудачи, то потом его можно попросту не собрать. А, несмотря на вылет из отбора в Лигу чемпионов, еврокубки для «бело-синих» не закончились – израильский «Маккаби» Тель-Авив уже ждет, и есть все основания полагать, что соперник этот не будет из «простых».

Поэтому «Динамо» предстоит вновь провести ротацию, но на этот раз в соперниках будет не «детский сад» львовского «Руха», как было неделей ранее, когда «желто-черных» мог обыграть и третий состав киевлян, но справился резерв (5:1). Тут будет соперник посерьезней, но у команды Шовковского за плечами длинный перелет, дорога на автобусе, и не в приграничный Львов, а чуть дальше на восток вглубь страны. Возникает дилемма – рисковать на поле соперников или же окончательно «добивать» тех игроков, которые выходили с первых минут на Кипре? Кажется, в этот раз тренер «Динамо» имеет право не ограничиться восьмью заменами в старте.

История встреч


Футбольные пути «Эпицентра» и «Динамо» ранее не пересекались.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 38-летний Александр Афанасьев из Харькова, который имеет на своем счету 19 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Игорь Рыбченко и Денис Романов, а резервным арбитром отработает Андрей Зайцев. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Игорем Пасхалом, которому будет помогать Марина Стрелецкая. У Афанасьева есть опыт проведения матчей с участием «Эпицентром» – 3 победы, 1 ничья, тогда как с «Динамо» пересекался трижды – 3 победы.

Ориентировочные составы


«Эпицентр»: Билык – Климец, Григоращук, Мороз, Танчик – Кош, Запорожец – Беженар, Миронюк, Сифуэнтес – Борячук.

«Динамо»: Моргун – Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев – Яцик, Михайленко – Брагару, Пихаленок, Волошин – Герреро.

Прогноз Sport.ua
Эпицентр
16 августа 2025 -
18:00
Динамо Киев
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
