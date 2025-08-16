Эпицентр – Динамо – 1:4. Разгром в Тернополе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура УПЛ 2025/26
16 августа состоялся матч третьего тура УПЛ 2025/26 между командами Эпицентр и Динамо Киев.
Поединок прошел на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
УПЛ 2025/26. 3-й тур, 16 августа
Эпицентр – Динамо Киев – 1:4
Голы: Климец, 38 – Герреро, 8, Михайленко, 45+3, Волошин, 58, Ванат, 90+4
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Герреро, 8 мин.
ГОЛ! 1:1 Климец, 38 мин.
ГОЛ! 1:2 Михайленко, 45+3 мин.
ГОЛ! 1:3 Волошин, 58 мин.
ГОЛ! 1:4 Ванат, 90+4 мин.
События матча
