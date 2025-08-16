Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр – Динамо – 1:4. Разгром в Тернополе. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Эпицентр
16.08.2025 18:00 – FT 1 : 4
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 20:45 | Обновлено 16 августа 2025, 20:47
Эпицентр – Динамо – 1:4. Разгром в Тернополе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура УПЛ 2025/26

Эпицентр – Динамо – 1:4. Разгром в Тернополе. Видео голов и обзор матча
УПЛ

16 августа состоялся матч третьего тура УПЛ 2025/26 между командами Эпицентр и Динамо Киев.

Поединок прошел на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 3-й тур, 16 августа

Эпицентр – Динамо Киев – 1:4

Голы: Климец, 38 – Герреро, 8, Михайленко, 45+3, Волошин, 58, Ванат, 90+4

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Герреро, 8 мин.

ГОЛ! 1:1 Климец, 38 мин.

ГОЛ! 1:2 Михайленко, 45+3 мин.

ГОЛ! 1:3 Волошин, 58 мин.

ГОЛ! 1:4 Ванат, 90+4 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Николай Михайленко (Динамо Киев).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Климец (Эпицентр).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Динамо Киев).
Игрок Оболони не сыграет против Металлиста 1925 в Кубке. Известна причина
Артем ГАБЕЛОК: «Было очень сложно вскрыть оборону соперника»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эпицентр - Динамо Николай Михайленко Эдуардо Герреро Владислав Ванат
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
