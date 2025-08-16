Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эпицентр – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Эпицентр – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

В субботу, 16-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся каменец-подольский «Эпицентр» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Тернополе, на поле стадиона «Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича», начало в 18:00.

Команда Александра Шовковского в этом сезоне не сыграет в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА по итогам поражения от кипрского «Пафоса», но еще может сыграть в Лиге Европы, если в течение следующих двух недель одолеет израильский «Маккаби» Тель-Авив. Но пока что «бело-синие» будут заняты делами в чемпионате, где до этого они выиграли два матча кряду, и рассчитывают выиграть и третий. В соперниках – чемпион Первой лиги «Эпицентр», которому на «элитном» уровне еще не удавалось даже забить в ворота соперников в играх против «Шахтера» и ЛНЗ (дважды по 0:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

