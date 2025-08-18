Паолини дожала россиянку и пробилась в финал супертурнира в Цинциннати

Девятая ракетка мира Жасмин Паолини из Италии пробилась в финал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В полуфинале итальянка в трех сетах одолела «нейтральную» Веронику Кудерметову (WTA 36) за 2 часа и 21 минуту.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/2 финала

Вероника Кудерметова – Жасмин Паолини (Италия) [7] – 3:6, 7:6 (7:2), 3:6

Паолини провела пятое очное противостояние и добыла вторую победу – первую с 2017 году.

В финале Цинциннати Жасмин поборется против представительницы Польши Иги Свентек, которая выбила Елену Рыбакину.

Паолини на этом тысячнике также успела пройти Марию Саккари, Эшлин Крюгер, Барбору Крейчикову и Коко Гауфф.

Жасмие вышла в девятый финал на уровне Тура и третий на соревнованиях категории WTA 1000. Предыдущие три решающих поединка на тысячниках она выиграла – Дубай и Рим.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine