Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
WTA
17 августа 2025, 21:50 | Обновлено 17 августа 2025, 21:58
3149
0

После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати

Ига в двух сетах обыграла Елену и поборется за трофей турнира WTA 1000 в США

17 августа 2025, 21:50 | Обновлено 17 августа 2025, 21:58
3149
0
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка и третья ракетка мира Ига Свентек пробилась в финал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В полуфинале полька в двух сетах переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA 10) за 1 час и 32 минуты.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/2 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [9] – Ига Свентек (Польша) [3] – 5:7, 3:6

В первой партии Рыбакина побеждала 5:3 (30:15) на приеме, но отдала четыре гейма подряд.

Свентек провела десятое очное противостояние с Рыбакиной и добыла шестую победу, в частности четвертую в 2025 году.

В решающем поединке Цинциннати Ига поборется либо против Жасмин Паолини, либо против Вероники Кудерметовой. На этом тысячнике Свентек, помимо Рыбакиной, также прошла Анастасию Потапову, Сорану Кырстю и Анну Калинскую (Марта Костюк отказалась от матча 1/16 финала).

Ига вышла в 29-й финал в карьере и третий в 2025 году. Также Свентек гарантировала себе участие на Итоговом турнире WTA 2025.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Вероника Кудерметова – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Ига Свёнтек Елена Рыбакина WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый медальный зачет. Украина с 44 медалями вошла в топ-3 Всемирных игр
Другие виды | 17 августа 2025, 15:46 12
Итоговый медальный зачет. Украина с 44 медалями вошла в топ-3 Всемирных игр
Итоговый медальный зачет. Украина с 44 медалями вошла в топ-3 Всемирных игр

Сине-желтая команда взяла 16 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых наград

Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Футбол | 17 августа 2025, 10:14 10
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер

«Горняки» могут продать Кевина

Украинец в статусе первого сеяного завоевал трофей на турнире ITF в Польше
Теннис | 17.08.2025, 16:55
Украинец в статусе первого сеяного завоевал трофей на турнире ITF в Польше
Украинец в статусе первого сеяного завоевал трофей на турнире ITF в Польше
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Бокс | 17.08.2025, 09:20
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Футбол | 17.08.2025, 14:26
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 3
Футбол
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 47
MMA
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 30
Футбол
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
16.08.2025, 00:20
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 2
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
16.08.2025, 00:02 1
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем