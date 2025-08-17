После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
Ига в двух сетах обыграла Елену и поборется за трофей турнира WTA 1000 в США
Польская теннисистка и третья ракетка мира Ига Свентек пробилась в финал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
В полуфинале полька в двух сетах переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA 10) за 1 час и 32 минуты.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/2 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) [9] – Ига Свентек (Польша) [3] – 5:7, 3:6
В первой партии Рыбакина побеждала 5:3 (30:15) на приеме, но отдала четыре гейма подряд.
Свентек провела десятое очное противостояние с Рыбакиной и добыла шестую победу, в частности четвертую в 2025 году.
В решающем поединке Цинциннати Ига поборется либо против Жасмин Паолини, либо против Вероники Кудерметовой. На этом тысячнике Свентек, помимо Рыбакиной, также прошла Анастасию Потапову, Сорану Кырстю и Анну Калинскую (Марта Костюк отказалась от матча 1/16 финала).
Ига вышла в 29-й финал в карьере и третий в 2025 году. Также Свентек гарантировала себе участие на Итоговом турнире WTA 2025.
