После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати

Польская теннисистка и третья ракетка мира Ига Свентек пробилась в финал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В полуфинале полька в двух сетах переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA 10) за 1 час и 32 минуты.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/2 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [9] – Ига Свентек (Польша) [3] – 5:7, 3:6

В первой партии Рыбакина побеждала 5:3 (30:15) на приеме, но отдала четыре гейма подряд.

Свентек провела десятое очное противостояние с Рыбакиной и добыла шестую победу, в частности четвертую в 2025 году.

В решающем поединке Цинциннати Ига поборется либо против Жасмин Паолини, либо против Вероники Кудерметовой. На этом тысячнике Свентек, помимо Рыбакиной, также прошла Анастасию Потапову, Сорану Кырстю и Анну Калинскую (Марта Костюк отказалась от матча 1/16 финала).

Ига вышла в 29-й финал в карьере и третий в 2025 году. Также Свентек гарантировала себе участие на Итоговом турнире WTA 2025.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine