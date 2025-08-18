Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Матрасники схватились за голову. Эспаньол с камбеком обыграл Атлетико
Чемпионат Испании
Эспаньол
17.08.2025 22:30 – FT 2 : 1
Атлетико Мадрид
Испания
18 августа 2025, 00:34 | Обновлено 18 августа 2025, 00:41
Матрасники схватились за голову. Эспаньол с камбеком обыграл Атлетико

Каталонская команда отыгралась и забила победный гол

18 августа 2025, 00:34 | Обновлено 18 августа 2025, 00:41
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 августа в матче 1-го тура Ла Лиги Эспаньол на своем поле одолел мадридский Атлетико со счетом 2:1.

Первый тайм завершился минимальным преимуществом гостей, на 37-й минуте забил Хулиан Альварес.

Во втором тайме хозяева не только отыгрались, а и вырвали победу.

На 73-й минуте Мигель Рубио сравнял счет после передачи Эду Экспосито. Победный гол для Эспаньола забил Пере Милья на 84-й минуте.

Ла Лига. 1-й тур, 17 августа

Эспаньол – Атлетико – 2:1

Голы: Мигель Рубио, 73, Пере Милья, 84 – Хулиан Альварес, 37

