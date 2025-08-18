Матрасники схватились за голову. Эспаньол с камбеком обыграл Атлетико
Каталонская команда отыгралась и забила победный гол
Вечером 17 августа в матче 1-го тура Ла Лиги Эспаньол на своем поле одолел мадридский Атлетико со счетом 2:1.
Первый тайм завершился минимальным преимуществом гостей, на 37-й минуте забил Хулиан Альварес.
Во втором тайме хозяева не только отыгрались, а и вырвали победу.
На 73-й минуте Мигель Рубио сравнял счет после передачи Эду Экспосито. Победный гол для Эспаньола забил Пере Милья на 84-й минуте.
Ла Лига. 1-й тур, 17 августа
Эспаньол – Атлетико – 2:1
Голы: Мигель Рубио, 73, Пере Милья, 84 – Хулиан Альварес, 37
