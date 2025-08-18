Диего Симеоне дал объяснение, чего не хватило Атлетико для победы

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал матч первого тура Ла Лиги, в котором его подопечные упустили преимущество и уступили «Эспаньолу» со счетом 1:2.

«В коротком анализе вопрос содержит мой ответ. Мы проиграли, но я держусь за позитивные моменты, которые появились. Нам не хватило эффективности и значимости в ключевые моменты хорошей игры. Мы могли забить в моменте с Джулианом, но футбол – удивительная игра, соперник воспользовался стандартом.

Матч они контролировали наилучшим образом до того гола, о котором мы говорили. Игра была хорошей, и мы хотели выпустить свежих игроков. Мне понравились Альмада, Алекс, Джонни. Больше, чем я, никто не хочет победить, а мы проиграли.

Для меня этот матч был уроком, я остаюсь с чем-то из того, что мы увидели. За исключением результата, который является самым важным, были хорошие моменты. Но нам также нужно быть эффективнее, что необходимо для конкуренции.

Мы хорошо контролировали игру до 60-й минуты, пока «Эспаньол» не воспользовался стандартом и не забил красивый гол. Это была заслуга «Эспаньола», – сказал Симеоне.