Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диего Симеоне дал объяснение, чего не хватило Атлетико для победы
Чемпионат Испании
Эспаньол
17.08.2025 22:30 – FT 2 : 1
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 августа 2025, 10:27 | Обновлено 18 августа 2025, 10:30
240
0

Диего Симеоне дал объяснение, чего не хватило Атлетико для победы

Мадридский клуб уступил в первом туре Ла Лиги «Эспаньолу» со счетом 1:2

18 августа 2025, 10:27 | Обновлено 18 августа 2025, 10:30
240
0
Диего Симеоне дал объяснение, чего не хватило Атлетико для победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал матч первого тура Ла Лиги, в котором его подопечные упустили преимущество и уступили «Эспаньолу» со счетом 1:2.

«В коротком анализе вопрос содержит мой ответ. Мы проиграли, но я держусь за позитивные моменты, которые появились. Нам не хватило эффективности и значимости в ключевые моменты хорошей игры. Мы могли забить в моменте с Джулианом, но футбол – удивительная игра, соперник воспользовался стандартом.

Матч они контролировали наилучшим образом до того гола, о котором мы говорили. Игра была хорошей, и мы хотели выпустить свежих игроков. Мне понравились Альмада, Алекс, Джонни. Больше, чем я, никто не хочет победить, а мы проиграли.

Для меня этот матч был уроком, я остаюсь с чем-то из того, что мы увидели. За исключением результата, который является самым важным, были хорошие моменты. Но нам также нужно быть эффективнее, что необходимо для конкуренции.

Мы хорошо контролировали игру до 60-й минуты, пока «Эспаньол» не воспользовался стандартом и не забил красивый гол. Это была заслуга «Эспаньола», – сказал Симеоне.

По теме:
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал получит неожиданное усиление после третьего тура Ла Лиги
Скандал в Испании. Реал разгневан из-за решения Барселоны уехать в США
Эспаньол Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Диего Симеоне
Андрей Витренко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17 августа 2025, 23:43 27
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом

Единственный в матче гол для гостей забил Витинья

Восемь лет в клубе. Гвардиола назвал игрока Ман Сити, который хочет уйти
Футбол | 18 августа 2025, 10:44 0
Восемь лет в клубе. Гвардиола назвал игрока Ман Сити, который хочет уйти
Восемь лет в клубе. Гвардиола назвал игрока Ман Сити, который хочет уйти

Бразильский голкипер Эдерсон решил покинуть английский клуб

Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.08.2025, 10:00
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Футбол | 18.08.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Футбол | 18.08.2025, 01:32
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
16.08.2025, 18:51 17
Баскетбол
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Минус Соболенко и Гауфф. Определены полуфиналистки тысячника в Цинциннати
Минус Соболенко и Гауфф. Определены полуфиналистки тысячника в Цинциннати
16.08.2025, 09:02 1
Теннис
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 11
Футбол
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
16.08.2025, 09:16 2
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 10
Футбол
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем