17 августа на RCDE Арена пройдет матч 1-го тура Примеры Испании, в котором Эспаньол встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 22:30 по европейскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Эспаньол

Команда недавно пережила непростой отрезок, когда никак не могла закрепиться просто в числе участников Ла Лиги и откатывалась в Сегунду. Так что были опасения по поводу того, что у нее получится в прошлом сезоне, перед которым пробились на повышение лишь через плей-офф. Но на этот раз все сложилось удачно, несмотря на очень высокий уровень конкуренции: Леганес вылетел, собрав 40 очков! У каталонцев было на два больше, и они даже разместились на четырнадцатой позиции.

Летом соседняя Барселона, не торгуясь, забрала Жоана Гарсию. В итоге клуб остался без основного вратаря, и только время покажет, насколько полноценно его заменит прибывший из Леганеса Дмитрович. Зато вырученные 25 миллионов позволили оформить ряд приобретений, в том числе Кике Гарсии и Роберто Фернандеса.

Атлетико

Клуб как минимум не впечатлил в прошлом сезоне. Ощутимым результатом стало то, что он вернулся на третье место в Примере. Были шансы на успех в Лиге чемпионов и кубке страны, но там проиграли соответственно Реалу и Барселоне. А на клубном чемпионате мира испанцы даже в плей-офф не вышли! Тем не менее, Диего Симеоне сохранил свои позиции.

Более того, снова идет перетасовка состава, пусть и не такая масштабная, как в 2024-м. Но и Кардозо, и Тьяго Альмада, и Распрадори стоили каждый более 20 миллионов, а Ганцко - под 35. С другой стороны, уходили не только откровенно не нужные уже игроки типа Витселя, Сауля и особенно Лемара, но и те, кто точно был в обойме - Корреа, Лино, Де Пауль. В целом, коллектив, кажется, стал сильнее, но нужно это подтвердить на практике, причем начиная с первого тура.

Статистика личных встреч

Все четыре последних поединка приносили только ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что мадридский гранд наконец-то выжмет из этого поединка максимум, три очка. Ставим, что выиграют гости. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого результата коэффициентом 1,60.