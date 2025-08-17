Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Впервые за два года. Шахтёр обыграл Верес
Премьер-лига
Верес
17.08.2025 15:30 – FT 0 : 2
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 17:29 | Обновлено 17 августа 2025, 18:06
«Горняки» уверенно победили ровенчан в гостях впервые с 2023 года

УПЛ

В прошлом сезоне афиша матча ровенского «Вереса» против донецкого «Шахтера», да еще и на «Авангарде» в родном для «красно-черных» городе, вполне могла претендовать на звание центральной в очередном туре украинской Премьер-лиги. Но в этом футбольном году эту ауру вокруг этого противостояния немного сбили неудачные результаты обновленной команды Олега Шандрука в предыдущих двух турах.

«Верес» начал сезон с двух минимальных поражений. И если в игре против киевского «Динамо» даже дома для ровенчан можно было ожидать чего-то подобного, то не пройти испытание абсолютными новичками турнира в лице СК «Полтава» еще нужно было умудриться. А если принять во внимание еще и неудачное завершение прошлого сезона в исполнении «красно-черных», то они вообще рисковали получить статус чуть ли не аутсайдеров. О центральном матче в туре в таком случае и заикаться не стоит.

И если против «Динамо» «Верес» попытался давить на соперников уже с первых минут и был очень близок даже к определенному успеху в атаке, то против «Шахтера» было принято решение тренерским штабом сидеть глубоко в обороне и ждать, когда соперники сами ошибутся в постоянных атаках. Для этого и пять защитников было задействовано, да и вообще хозяева чуть ли не в восьмерых находились внутри собственной штрафной все время.

Очевидно, что преодолеть такой блок – это очень сложная задача. Тем более для команды Арды Турана, который не дал передышки большинству игроков стартового состава образца ответного матча против «Панатинаикоса» вечером в четверг, поэтому последствия были предсказуемы. На 34 минуте с мышечными проблемами поле покинул Алиссон. Но вместо него появился нападающий Элиас, потому что «Шахтер» стартовал в этой игре вообще без чистого форварда и был не слишком убедительным.

С нужным игроком на острие у «горняков» игра пошла значительно легче, хотя, если бы Ндукве забил в едва ли не единственной успешной контратаке «Вереса» за эту игру на 33 минуте, то кто знает, как сложилась бы судьба этого противостояния. Вместо этого забил «Шахтер». В компенсированное к первому тайму время Судаков с углового с левого фланга подал на ближнюю штангу, где Конопля завершил ударом головой.

Усилия группы атаки дончан таким образом были вознаграждены должным образом, и после перерыва гости уже чувствовали себя раскованно и спокойно. Несколько дополнительных попыток «горняки» еще упустили перед тем, как удвоить свое преимущество, но все же угловой с левого фланга от Педриньо да Силвы на 62 минуте отскочил на дальнюю сторону штрафной под удар Винисиуса, а тот слету вонзил мяч под перекладину. Отметим, что тогда бразилец только что появился на поле вместо Конопли, который также получил травму.

С двумя мячами отставания по счету судьба «Вереса» в этой игре была фактически решена. «Шахтер» мог забивать и больше, но среди событий для протокола отличился разве что дебютом новичка Лукаса на последних секундах, после чего хозяева отметились еще одним единичным моментом, но удар Ципота с левого фланга штрафной низом в ближний парировал Ризник. Борьбы не получилось с тех пор, как пал первый рубеж.

На следующей неделе ровенский «Верес» будет гостить у «Коростеня» в Кубке Украины, а затем поедет в чемпионате в гости к черкасскому ЛНЗ, тогда как донецкий «Шахтер» сыграет оба матча против швейцарского «Серветта», после чего примет «Александрию».

Наши оценки:

«Верес» (замены): Куция – 5,5, Стень – 6,0, Кучеров – 5,5, Шарай – 6,0, Годя – б/о

«Шахтёр» (замены): Кауа Элиас – 6,5, Винисиус Тобиас – 6,5, Азаров – б/о, Марлон Гомес – б/о, Феррейра – б/о

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Верес» – «Шахтёр» - 0:2

Голы: Конопля, 45+1, Винисиус, 62

Предупреждения: Гончаренко, 54, Бойко, 71

«Верес»: Кожухарь – Смиян, Вовченко, Ципот, Гончаренко, Стамулис – Бойко (Кучеров, 72), Харатин (Годя, 85), Клёц (Куция, 46) – Уолли (Стень, 46), Ндукве (Шарай, 72)

«Шахтёр»: Ризнык – Педро Энрике (Азаров, 90+2), Матвиенко, Бондарь, Конопля (Винисиус, 60) – Очеретько – Невертон, Судаков, Бондаренко (Марлон Гомес, 90+2), Алиссон (Кауа Элиас, 34) – Педриньо (Феррейра, 90+2)

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Стадион: «Авангард» (Ровно)

Удары (в створ): 2 (1) – 10 (4)

Угловые: 1 – 6

Оффсайды: 1 – 3

ВЕРЕС – ШАХТЁР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Шахтер Донецк Верес - Шахтер отчеты
