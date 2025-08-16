Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Верес – Шахтёр. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Верес
17.08.2025 15:30 - : -
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 23:14 | Обновлено 16 августа 2025, 23:17
Верес – Шахтёр. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

Верес – Шахтёр. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 17 августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Верес» встретится с «Шахтёром». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», игра начнется в 15:30.

Старт нового сезона для ровенчан оказался сложным и одновременно похожим на прошлогодний, где команда после двух матчей имела в своем активе только 1 пункт. В этом сезоне, если поражение «Динамо» еще можно списать на несыгранность, то проигрыш дебютанту УПЛ «Полтаве» сложно как-то объяснить. Поэтому «Вересу» срочно нужно улучшать свое турнирное положение, если команда не хочет продолжить находиться внизу турнирной таблицы, но в следующем поединке его ждет «Шахтер», которому не менее важно набирать очки.

«Горнякам», которые в четверг завершили свои выступления в Лиге Европы, проиграв в серии пенальти «Панатинаикосу», также важно будет в рамках чемпионата одержать победу, чтобы реабилитироваться за ту неудачу, и с новыми силами продолжить борьбу за высокие места. Конечно, в приоритете «Шахтёра» сейчас стоят еврокубки, но и об украинских соревнованиях тоже не стоит забывать, тем более следующая игра в Ровно против «Вереса», с которым тяжело даются гостевые матчи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Шахтёр», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Верес
17 августа 2025 -
15:30
Шахтер Донецк
