В воскресенье, 17 августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Верес» встретится с «Шахтёром». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», игра начнется в 15:30.

Старт нового сезона для ровенчан оказался сложным и одновременно похожим на прошлогодний, где команда после двух матчей имела в своем активе только 1 пункт. В этом сезоне, если поражение «Динамо» еще можно списать на несыгранность, то проигрыш дебютанту УПЛ «Полтаве» сложно как-то объяснить. Поэтому «Вересу» срочно нужно улучшать свое турнирное положение, если команда не хочет продолжить находиться внизу турнирной таблицы, но в следующем поединке его ждет «Шахтер», которому не менее важно набирать очки.

«Горнякам», которые в четверг завершили свои выступления в Лиге Европы, проиграв в серии пенальти «Панатинаикосу», также важно будет в рамках чемпионата одержать победу, чтобы реабилитироваться за ту неудачу, и с новыми силами продолжить борьбу за высокие места. Конечно, в приоритете «Шахтёра» сейчас стоят еврокубки, но и об украинских соревнованиях тоже не стоит забывать, тем более следующая игра в Ровно против «Вереса», с которым тяжело даются гостевые матчи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Шахтёр», за которой можно следить в украинской версии сайта.