Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Шахтер – 0:2. Ровно проблем не создало. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Верес
17.08.2025 15:30 – FT 0 : 2
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 18:25 | Обновлено 17 августа 2025, 18:31
3181
0

Верес – Шахтер – 0:2. Ровно проблем не создало. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в матче третьего тура УПЛ

17 августа 2025, 18:25 | Обновлено 17 августа 2025, 18:31
3181
0
Верес – Шахтер – 0:2. Ровно проблем не создало. Видео голов и обзор матча
ФК Верес

17 августа на стадионе «Авангард» в Ровно встретились местный «Верес» и донецкий «Шахтер».

На 11-й минуте в игру должен был вступать голкипер «Вереса» – Кожухарь, спасший команду после штрафного удара от Судакова.

Уже в добавленное время первого тайма горняки отметились результативным действием. Подачу с углового запер Ефим Конопля.

На 62-й минуте Винисиус Тобиас удвоил преимущество «горняков».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

Верес Ровно – Шахтер Донецк – 0:2

Голы: Конопля, 45+2, Винисиус Тобиас, 62

Верес: Кожухарь, Стамулис, Гончаренко, Ципот, Вовченко, Смеян, Харатин, Клец, Бойко, Ндукве, Уолли

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Невертон, Педриньо.

Видео голов и обзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Тобиас (Шахтер Донецк).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Ефим Конопля (Шахтер Донецк).
По теме:
ВИДЕО. ЛНЗ шокировал Полесье на глазах Усика, забив с пенальти
Полесье – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Первая лига. Ингулец и Нива Тернополь закрыли третий тур боевой ничьей
Шахтер Донецк Верес Ровно Верес - Шахтер видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома – Неом – 2:2. Как сыграл Довбик. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16 августа 2025, 21:02 0
Рома – Неом – 2:2. Как сыграл Довбик. Видео голов и обзор матча
Рома – Неом – 2:2. Как сыграл Довбик. Видео голов и обзор матча

«Рома» провела последний контрольный матч перед стартом чемпионата

Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Бокс | 17 августа 2025, 09:20 2
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко

Британец уважает братьев Кличко

Где Зинченко? Названы стартовые составы на матч Ман Юнайтед с Арсеналом
Футбол | 17.08.2025, 17:40
Где Зинченко? Названы стартовые составы на матч Ман Юнайтед с Арсеналом
Где Зинченко? Названы стартовые составы на матч Ман Юнайтед с Арсеналом
Впервые за два года. Шахтёр обыграл Верес
Футбол | 17.08.2025, 17:29
Впервые за два года. Шахтёр обыграл Верес
Впервые за два года. Шахтёр обыграл Верес
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Бокс | 17.08.2025, 08:13
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
15.08.2025, 21:03 3
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
16.08.2025, 00:02 1
Бокс
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 30
Футбол
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 45
MMA
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 7
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 7
Футбол
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем