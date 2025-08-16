Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Верес
17.08.2025 15:30 - : -
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 22:51
После вылета из Лиги Европы «горняков» ждет непростой поединок в Ровно

Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 17 августа, в Ровно состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Шахтер». «Красно-черные» стартовали с двух поражений и будут принимать «горняков», раздосадованных после вылета из Лиги Европы.

Верес

Новый чемпионат ровенчане начали с двух минимальных поражений. Но если в противостоянии с «Динамо» «Красно-черные» оказали достойное сопротивление чемпионам Украины, то фиаско в дуэли с дебютантом УПЛ «Полтавой» стало неожиданным. «Мы не были готовы высоко прессинговать соперника весь матч, постоянно давить. Потому что элементарно физически ещё не готовы это делать. Над этим нужно также работать», - отметил после поражения полтавчанам главный тренер «Вереса» Олег Шандрук.

По сравнению с прошлым сезоном довольно существенно изменилась атакующая линия ровенского клуба. Ушли Гайдучик и Степанюк, которые образовывали грозный тандем. На смену пришли новые футболисты, им еще предстоит наладить взаимодействие. Не забываем и то, что «красно-черные» намного уверенней действуют на своем поле, где местная торсида оказывает достойную поддержку своей команде.

К поединку против «Шахтера» ровенчане подходят с неприятной семиматчевой безвыигрышной серией. Причем в этих встречах они один раз сыграли вничью, а все остальное – это поражения. Кроме того, ровенская команда имеет в своем пассиве 10-матчевую серию с пропущенными мячами (18 голов).

Шахтер

Команда Арды Турана уверенно начала новый сезон, но затем «горняков» настигли неудачи. Сначала «оранжево-черные» потеряли очки в матче чемпионата, во Львове сыграв вничью с «Карпатами». По ходу той встречи «Шахтер» трижды вел в счете, но так и не сумел одержать победу. А затем последовали ответный матч с «Панатинаикосом» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и проигранная серия пенальти, которая отправила «горняков» в турнир рангом ниже.

Бесспорно, на боеспособности «оранжево-черных» сказалось и отсутствие травмированных игроков. Кевин, Эгиналду и Траоре стали весомыми фигурами в игровой модели Турана. Не хватает в центре поля и попавшего в лазарет Крыськива. Но несмотря на все проблемы, «Шахтер» обладает весьма грозным атакующим потенциалом, а как его удастся реализовать, покажут будущие матчи.

Накануне предстоящего поединка донецкий клуб подписал 19-летнего бразильского вингера Лукаса Феррейру. К противостоянии в Ровно «горняки» подошли с 10-матчевой беспроигрышной гостевой серией (6 побед и 4 ничьи). Георгий Судаков близок к юбилею и в случае выхода на поле проведет свой 100-й поединок в УПЛ.

Статистика встреч

Соперники ранее провели 14 очных дуэлей, в которых 1 победу одержали ровенчане, 10 викторий одержал «Шахтер», а еще 3 встречи завершились вничью. В прошлом чемпионате в Ровно была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а домашний поединок «горняки» выиграли – 2:0.

Прогноз на противостояние

«Горняки» в предыдущих трех встречах не смогли победить, и они будут полны решимости прервать эту серию. Но и ровенчане после двух поражений захотят порадовать своих поклонников. Ожидаем зрелищную игру, в которой обе команды забьют.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Горох, Смиян, Вовченко, Гончаренко, Стамулис, Кучеров, Харатин, Бойко, Ципот, Стень, Ндукве.

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус, Очеретько, Марлон, Бондаренко, Невертон, Элиас, Алиссон.

Верес
17 августа 2025 -
15:30
Шахтер Донецк
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
