Арда ТУРАН: «В такие моменты у вас может возникнуть внутренний конфликт»

Турецкий тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран дал несколько комментариев после матча третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные одолели «Верес» со счетом 2:0:

– Прежде всего хочу подчеркнуть, что сегодняшняя игра была действительно очень эмоциональной и насыщенной. Возвращаясь немного назад, отмечу, что мы провели отличное противостояние в отборе Лиги Европы с «Панатинаикосом», однако, к сожалению, нам не удалось добиться положительного для себя результата в виде выхода в следующий раунд. Также сюда можно добавить матч чемпионата Украины с «Карпатами», где мы пропустили на последних минутах. В такие моменты у вас может возникнуть внутренний конфликт относительно той системы, которую вы пытаетесь исповедовать, иногда даже определенное недоверие к ней, поэтому сегодняшняя победа очень важна в контексте того, чтобы напомнить нам самим, что мы на правильном пути. Позади 120 минут противостояния и серия пенальти с «Панатинаикосом», также непростое возвращение домой, но я искренне могу заверить, что горжусь своими игроками и тем, как они проявили себя в целом на дистанции и непосредственно в сегодняшнем матче. Мы стараемся искать наши решения, особенно против обороны, которая состоит из пяти защитников: это также важно в контексте игры наших вингеров – искать свободные пространства. Поэтому я в целом просто доволен тем, как проходил матч, как мы сумели адаптироваться к этим решениям. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить команду за усилия и старания.

– Конопля, Алиссон… Уже известно предварительно, что с ними? И так же Кевин. Следует ли ждать его в матче в четверг?

– Алиссон получил небольшое повреждение, когда произошел эпизод со столкновением, поэтому мы его заменили в экстренном порядке, чтобы избежать худших последствий его травмы. Конопля тоже почувствовал небольшую боль в приводящей мышце, поэтому, конечно, мы заменили его также превентивно, чтобы предотвратить травму. Проведем обследование и, как только что-то будет известно, опубликуем соответствующую информацию. Что касается Кевина, то он начнет подготовку с нами завтра, но для нас сейчас самой важной миссией является его постепенная интеграция и возвращение к тренировочному процессу, чтобы никоим образом не навредить ему и команде в целом. Поэтому я рад, что команда восстанавливает свой полноценный состав, и считаю, что мы на правильном пути восстановления нашего кадрового потенциала.

