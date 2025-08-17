Украина. Премьер лига17 августа 2025, 17:55 |
ВИДЕО. Судаков поблагодарил болельщиков Вереса за поддержку
Игрок «Шахтера» лично подошел к трибунам и подарил болельщику футболку
17 августа 2025, 17:55
17 августа в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги встретились «Верес» и «Шахтер».
Перед началом матча болельщики ровенского клуба поддержали недавно потерявшего отца Георгия Судакова.
После игры игрок «Шахтера» лично подошел к фанатскому сектору «Вереса», чтобы поблагодарить за поддержку.
Также Судаков подарил одному из болельщиков футболку.
