ВИДЕО. Судаков поблагодарил болельщиков Вереса за поддержку

17 августа в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги встретились «Верес» и «Шахтер».

Перед началом матча болельщики ровенского клуба поддержали недавно потерявшего отца Георгия Судакова.

После игры игрок «Шахтера» лично подошел к фанатскому сектору «Вереса», чтобы поблагодарить за поддержку.

Также Судаков подарил одному из болельщиков футболку.