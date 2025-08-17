Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетик вырвал победу у Севильи в результативном матче на старте сезона
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
17.08.2025 20:30 – FT 3 : 2
Севилья
Испания
17 августа 2025, 22:29 | Обновлено 17 августа 2025, 22:57
105
0

Атлетик вырвал победу у Севильи в результативном матче на старте сезона

Победный гол забил Роберт Наварро на 81-й минуте

17 августа 2025, 22:29 | Обновлено 17 августа 2025, 22:57
105
0
Атлетик вырвал победу у Севильи в результативном матче на старте сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Атлетик из Бильбао удачно стартовал в новом сезоне Ла Лиги, одержав победу в сложном матче с Севилией.

В поединке 1-го тура, состоявшемся 17 августа на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, баски выиграли со счетом 3:2.

На 36-й минуте Нико Уильямс реализовал пенальти, а через семь минут Мароан Саннади удвоил преимущество хозяев.

Во втором тайме Севилья выровняла положение после голов Доди Лукебакио и Люсьена Агуме (2:2).

Решающим стал гол Роберта Наварро на 81-й минуте, который принес Атлетику три очка на старте сезона.

Ла Лига. 1-й тур, 17 августа 2025

Атлетик Бильбао – Севилья – 3:2

Голы: Нико Уильямс, 36 (пен), Саннади, 43, Наварро, 81 – Лукебакио, 60, Агуме, 72

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Наварро (Атлетик Бильбао).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Люсьен Агуме (Севилья).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Севилья).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Мароан Саннади (Атлетик Бильбао).
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Нико Уильямс (Атлетик Бильбао).
Севилья Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
