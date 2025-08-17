Атлетик вырвал победу у Севильи в результативном матче на старте сезона

Атлетик из Бильбао удачно стартовал в новом сезоне Ла Лиги, одержав победу в сложном матче с Севилией.

В поединке 1-го тура, состоявшемся 17 августа на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, баски выиграли со счетом 3:2.

На 36-й минуте Нико Уильямс реализовал пенальти, а через семь минут Мароан Саннади удвоил преимущество хозяев.

Во втором тайме Севилья выровняла положение после голов Доди Лукебакио и Люсьена Агуме (2:2).

Решающим стал гол Роберта Наварро на 81-й минуте, который принес Атлетику три очка на старте сезона.

Ла Лига. 1-й тур, 17 августа 2025

Атлетик Бильбао – Севилья – 3:2

Голы: Нико Уильямс, 36 (пен), Саннади, 43, Наварро, 81 – Лукебакио, 60, Агуме, 72

Видео голов и обзор матча