Атлетик вырвал победу у Севильи в результативном матче на старте сезона
Победный гол забил Роберт Наварро на 81-й минуте
Атлетик из Бильбао удачно стартовал в новом сезоне Ла Лиги, одержав победу в сложном матче с Севилией.
В поединке 1-го тура, состоявшемся 17 августа на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, баски выиграли со счетом 3:2.
На 36-й минуте Нико Уильямс реализовал пенальти, а через семь минут Мароан Саннади удвоил преимущество хозяев.
Во втором тайме Севилья выровняла положение после голов Доди Лукебакио и Люсьена Агуме (2:2).
Решающим стал гол Роберта Наварро на 81-й минуте, который принес Атлетику три очка на старте сезона.
Ла Лига. 1-й тур, 17 августа 2025
Атлетик Бильбао – Севилья – 3:2
Голы: Нико Уильямс, 36 (пен), Саннади, 43, Наварро, 81 – Лукебакио, 60, Агуме, 72
Видео голов и обзор матча
События матча
