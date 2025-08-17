Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Атлетик – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
17.08.2025 20:30 - : -
Севилья
Испания
17 августа 2025, 08:19
Атлетик – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 17 августа в 20:30 по Киеву

Атлетик – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа на Сан-Мамес пройдет матч 1-го тура Примеры Испании, в котором Атлетик встретится с Севильей.

Поединок начнется в 20:30 по европейскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетик

Команда сумела воссоединиться с Вальверде, что и раньше с ней успешно работал. Новая каденция Эрнесто получается еще лучше. На второй год после возвращения было завоевано кубок страны - первый за ровно 40 лет! Ну, а в прошлом сезоне, параллельно дойдя до полуфинала Лиги Европы, удалось стабильно удерживать весь розыгрыш четвертое место в Примере, которое позволило вернуться в Лигу чемпионов.

Похоже, именно это и удержало от ухода Нико Уильямса. Тот был уже одной ногой в Барселоне, но в итоге продлил контракт. Но при этом какие-то попытки усилиться перед стартом в главном еврокубке наталкивались на базовые принципы селекции насчет подписания только своих, басков. Так что главным подписанием стал Хесус Аресо - за защитника Осасуне отдали до 12 миллионов.

Севилья

Клуб совсем недавно была четвертой силой в испанском футболе. И в 2023-м году снова выиграл Лигу Европы. Впрочем, уже тогда параллельно было заметно, как резко теряются позиции в Примере на фоне растущих проблем с финансами. Более того, ситуация только ухудшалась, и весной только возвращение Капарроса помогло избежать катастрофы: набрав 41 очко, амбициозный коллектив минимально опередил вылетевший Леганес, заняв семнадцатое место в итоговой таблице.

Сейчас тренерский пост занял Матиас Алмейда, в прошлом толковый опорный полузащитник и уже относительно опытный наставник. Есть и новички, правда, снова усиление ищут через аренды и подписание свободных агентов. И до сих пор готовы продать любого лидера, лишь бы за него кто-то готов был выложить требуемые отступные. Так что вряд ли стоит ждать заметного прогресса в новой темпораде.

Статистика личных встреч

В четырех последних очных поединках баски позволили сопернику взять только одну ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в новый успех подопечных Вальверде. Тут с ними не стоит спорить - ставим на победу хозяев поля. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого результата коэффициентом 1,60.

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
17 августа 2025 -
20:30
Севилья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
