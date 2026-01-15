Манчестерское сердце: чего ожидать от Каррика в МЮ

Судя по именам кандидатов на пост временного главного тренера «Манчестер Юнайтед», поиски были сосредоточены на попытке восстановить связь болельщиков с клубом.

Ключевым моментом в решении руководства, судя по всему, является хотя бы отдаленное возвращение ко временам Алекса Фергюсона. Сначала Даррен Флетчер возглавил «МЮ» на несколько матчей после ухода Рубена Аморима, а на место португальца рассматривались другие легенды клуба – Уле Гуннар Сульшер и Майкл Каррик.

В итоге, второй вариант оказался более предпочтительным для манкунианцев. Каррик провел 464 матча за «Юнайтед» в период с 2006 до 2018 года, в основном под руководством Фергюсона, и выиграл в общей сложности 18 трофеев, поэтому выбор руководства можно понять.

Нет никаких сомнений в том, что Майкл хорошо знает клуб. Разговоры о возрождении ДНК «МЮ», которая, по сути, заключается в стремлении играть в атакующий футбол, похоже, являются ключевым моментом в этом назначении.

Каррик, сыгравший важную роль в успешном периоде манкунианцев, должен обладать определенным опытом. Но помимо того, чтобы дать болельщикам клубную легенду после неудачного правления Аморима, необходимы также тактические знания.

Итак, что Каррик может принести в свой бывший клуб? Прежде всего, отказ от игры с тремя защитниками. За время работы Майкла в «Мидлсбро» с октября 2022 года до июня 2025-го, его команда играла по схеме 4-2-3-1 в 112 из 124 матчей Чемпионшипа.

Систему с тремя защитниками он использовал только 4 раза. Еще одна особенность Каррика заключается в том, что он редко меняет схему по ходу матча, предпочитая делать замены, чтобы освежить игроков, но не менять кардинально игру.

В этом плане Майкл похож на Аморима, который выдал худший процент побед в истории «МЮ» в АПЛ (31,9%). Его, как и Рубена, часто критиковали за слишком сильную приверженность своему стилю во время работы в «Мидлсбро».

Англичанину, возможно, придется проявить больше гибкости, чтобы не повторить путь португальца. Обнадеживает то, что футбол Каррика в «Мидлсбро» был довольно привлекательным, что может привлечь болельщиков, которых разочаровывали выступления манкунианцев в последнее время.

Во время работы Майкла в «Мидлсбро» его команда лидировала в Чемпионшипе по количеству голов, ударов по воротам, ожидаемых голов, успешных передач и касаний мяча в штрафной площади соперника, а также занимала второе место по среднему владению мячом (55,2%).

Это был атакующий и даже доминирующий футбол с целью измотать соперника, контролируя мяч. Однако Каррик не смог вывести «Боро» в АПЛ – и это, пожалуй, самый главный итог его работы. Его «Мидлсбро» лидировал в Чемпионшипе по многим показателям, но никогда не был достаточно хорош для того, чтобы перешагнуть второй дивизион и выйти в элиту.

Из трех его сезонов в «Мидлсбро» наиболее значимым является первый (2022/23), когда он сменил Криса Уайлдера, придерживавшегося совершенно другой футбольной философии. Майкл приступил к работе в конце октября, когда «Боро» занимал 21-е место в Чемпионшипе и находился на грани вылета.

Он быстро исправил ситуацию, выиграв 13 из первых 17 матчей и подняв команду на 3-е место в турнирной таблице, приблизив ее к зоне автоматического повышения в классе к середине февраля. Исходя из этого, можно предположить, что у Каррика есть все необходимое, чтобы переломить ход сезона для команды, показывающей не лучшие результаты, и внедрить новый стиль игры.

Весной 2023 года «Мидлсбро» выиграл всего 3 из 10-ти последних матчей сезона и финишировал на 4-м месте, после чего уступил «Ковентри» в плей-офф. Но к тому времени Майкл уже завоевал расположение болельщиков, и это особенно актуально для «МЮ», учитывая текущую ситуацию. Разница для «Юнайтед» в том, что они находятся на более позднем этапе сезона и отстают от 4-го места всего на 3 очка. Для них требуется гораздо меньший перелом.

В первом сезоне Каррика в «Мидлсбро» его команда занимала 3-е место в Чемпионшипе по владению мячом (58,9%) и 2-е – по успешным атакующим действиям. Они добились большого успеха, выступая по системе Майкла, основанной на владении мячом. С момента его прихода и до конца первого сезона «Боро» забил больше мячей, чем любая другая команда в Чемпионшипе (65), и занял 1-е место по показателю ожидаемых голов (xG) (51,9). Однако они играли не только в медленный, контролирующий мяч футбол.

Getty Images/Global Images Ukraine

Как и лучшие команды Фергюсона, «Боро» Каррика атаковал в быстром темпе, когда появлялась такая возможность. Только у «Ковентри» было больше ударов из контратак (21), а «Мидлсбро» лидировал в лиге по голам (9), забитым после быстрых прорывов. В первом сезона Майкла «Боро» превзошел свой показатель xG на 13,1 – это была самая большая разница среди всех команд Чемпионшипа. Однако далее пошел спад: в следующих сезонах команда финишировала на 8-м и 10-м местах.

Каррик был наиболее эффективен для «Мидлсбро» в краткосрочной перспективе. Это именно то, что нужно «МЮ», который нанял Майкла только до конца сезона. Нередко эффект от смены тренера посреди сезона становится краткосрочным, но «Юнайтед», судя по всему, именно на это и рассчитывает. Хотя и недооценивать Майкла тоже не стоит. Есть объективные причины, по которым его «Мидлсбро» стал выступать хуже, чем в первом сезоне.

За время его работы в клубе были проданы ключевые игроки, включая Моргана Роджерса в зимнее трансферное окно в начале 2024 года. Каррик также потерял своих лучших бомбардиров: Чуба Акпом перешел в «Аякс» летом 2023 года, забив 29 голов в Чемпионшипе, а Эммануэль Латте покинул клуб в середине следующего сезона, перейдя в «Атланту Юнайтед» после того, как забил 18 мячей в лиге.

Повреждения также сыграли свою роль, особенно во время ужасного кризиса травм в кампании 2023/24, а затем и в прошлом сезоне, когда ключевой игрок Бен Доук, арендованный у «Ливерпуля», получил серьезную травму подколенного сухожилия в феврале, пропустив последние 3 месяца кампании и лишив команду шансов на борьбу за плей-офф. Тем не менее именно тактическое упрямство в конечном итоге погубило Майкла.

Каррик слишком сильно придерживался своего стиля, не желая адаптироваться под обстоятельства, что в итоге привело к его увольнению. Вряд ли болельщики «МЮ» захотят видеть еще одного тренера, столь сильно приверженного определенному стилю игры, если это пойдет во вред. Они только что столкнулись с этим на примере Аморима и будут ожидать определенной гибкости от того, кто придет ему на смену.

Вероятно, Каррику придется быть гораздо более гибким, чем в «Мидлсбро», но, учитывая, что он все еще в начале в своей тренерской карьеры, нет причин, по которым он не мог бы этому научиться. В краткосрочной перспективе уверенность, которую он вселяет в своих игроков, и тот эффект, который он оказал за короткий период в «Мидлсбро», открывают хорошие перспективы для его попыток стабилизировать ситуацию на «Олд Траффорд».

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst