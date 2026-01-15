ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем исключил Зинченко из заявки команды на Лигу Европы

Английский «Ноттингем Форрест» принял решение исключить защитника сборной Украины Александра Зинченко из заявки команды на сезон 2025/26 Лиги Европы.

Информация об этом появилась на официальном сайте УЕФА. Место 29-летнего футболиста в еврокубках занял игрок сборной Нигерии Ола Айна, который в нынешнем сезоне провел всего семь игр из-за травм.

Контракт Зинченко принадлежит «Арсеналу» и истекает в июне 2026 года. В сентябре 2025-го украинский защитник присоединился к «Ноттингему» на правах аренды и уже успел поработать под руководством трех разных тренеров.

В нынешнем сезоне украинец провел десять матчей во всех турнирах, без результативных действий. «Ноттингем» не сообщил официальную причину исключения защитника сборной Украины из заявки на Лигу Европы.

«Ноттингем» набрал 11 баллов после шести туров и разместился на 11-й позиции в турнирной таблице Лиги Европы. Подопечным Шона Дайча предстоит провести две игры в основном этапе – против португальской «Браги» (22 января) и венгерского «Ференцвароша» (29 января).

