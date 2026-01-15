ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем исключил Зинченко из заявки команды на Лигу Европы
Место защитника сборной Украины в еврокубках занял нигерийский футболист Ола Айна
Английский «Ноттингем Форрест» принял решение исключить защитника сборной Украины Александра Зинченко из заявки команды на сезон 2025/26 Лиги Европы.
Информация об этом появилась на официальном сайте УЕФА. Место 29-летнего футболиста в еврокубках занял игрок сборной Нигерии Ола Айна, который в нынешнем сезоне провел всего семь игр из-за травм.
Контракт Зинченко принадлежит «Арсеналу» и истекает в июне 2026 года. В сентябре 2025-го украинский защитник присоединился к «Ноттингему» на правах аренды и уже успел поработать под руководством трех разных тренеров.
В нынешнем сезоне украинец провел десять матчей во всех турнирах, без результативных действий. «Ноттингем» не сообщил официальную причину исключения защитника сборной Украины из заявки на Лигу Европы.
«Ноттингем» набрал 11 баллов после шести туров и разместился на 11-й позиции в турнирной таблице Лиги Европы. Подопечным Шона Дайча предстоит провести две игры в основном этапе – против португальской «Браги» (22 января) и венгерского «Ференцвароша» (29 января).
Турнирная таблица Лиги Европы 2025/26:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лион
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|22.01.26 19:45 Янг Бойз - Лион11.12.25 Лион 2:1 Гоу Эхед Иглс27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион06.11.25 Бетис 2:0 Лион23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург
|15
|2
|Мидтьюлланд
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|22.01.26 19:45 Бранн - Мидтьюлланд11.12.25 Мидтьюлланд 1:0 Генк27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд
|15
|3
|Астон Вилла
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|22.01.26 19:45 Фенербахче - Астон Вилла11.12.25 Базель 1:2 Астон Вилла27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла
|15
|4
|Бетис
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|22.01.26 19:45 ПАОК - Бетис11.12.25 Динамо Загреб 1:3 Бетис27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт06.11.25 Бетис 2:0 Лион23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис
|14
|5
|Фрайбург
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|22.01.26 19:45 Фрайбург - Маккаби Тель-Авив11.12.25 Фрайбург 1:0 РБ Зальцбург27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург
|14
|6
|Ференцварош
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|22.01.26 22:00 Ференцварош - Панатинаикос11.12.25 Ференцварош 2:1 Глазго Рейнджерс27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош
|14
|7
|Брага
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|22.01.26 22:00 Брага - Ноттингем Форест11.12.25 Ницца 0:1 Брага27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага06.11.25 Брага 3:4 Генк23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Селтик 0:2 Брага
|13
|8
|Порту
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|22.01.26 19:45 Виктория Пльзень - Порту11.12.25 Порту 2:1 Мальмё27.11.25 Порту 3:0 Ницца06.11.25 Утрехт 1:1 Порту23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда
|13
|9
|Штутгарт
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|22.01.26 22:00 Рома - Штутгарт11.12.25 Штутгарт 4:1 Маккаби Тель-Авив27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт
|12
|10
|Рома
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|22.01.26 22:00 Рома - Штутгарт11.12.25 Селтик 0:3 Рома27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Рома 0:1 Лилль
|12
|11
|Ноттингем Форест
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|22.01.26 22:00 Брага - Ноттингем Форест11.12.25 Утрехт 1:2 Ноттингем Форест27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд
|11
|12
|Фенербахче
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|22.01.26 19:45 Фенербахче - Астон Вилла11.12.25 Бранн 0:4 Фенербахче27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца
|11
|13
|Болонья
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|22.01.26 19:45 Болонья - Селтик11.12.25 Сельта 1:2 Болонья27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург06.11.25 Болонья 0:0 Бранн23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург
|11
|14
|Виктория Пльзень
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|22.01.26 19:45 Виктория Пльзень - Порту11.12.25 Панатинаикос 0:0 Виктория Пльзень27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё
|10
|15
|Панатинаикос
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|22.01.26 22:00 Ференцварош - Панатинаикос11.12.25 Панатинаикос 0:0 Виктория Пльзень27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс
|10
|16
|Генк
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|22.01.26 22:00 Утрехт - Генк11.12.25 Мидтьюлланд 1:0 Генк27.11.25 Генк 2:1 Базель06.11.25 Брага 3:4 Генк23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош
|10
|17
|Црвена Звезда
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|22.01.26 19:45 Мальмё - Црвена Звезда11.12.25 Штурм Грац 0:1 Црвена Звезда27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда
|10
|18
|ПАОК
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|22.01.26 19:45 ПАОК - Бетис11.12.25 Лудогорец 3:3 ПАОК27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК
|9
|19
|Сельта
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|22.01.26 22:00 Сельта - Лилль11.12.25 Сельта 1:2 Болонья27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК
|9
|20
|Лилль
|6
|3
|0
|3
|10 - 7
|22.01.26 22:00 Сельта - Лилль11.12.25 Янг Бойз 1:0 Лилль27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Рома 0:1 Лилль
|9
|21
|Янг Бойз
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|22.01.26 19:45 Янг Бойз - Лион11.12.25 Янг Бойз 1:0 Лилль27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз
|9
|22
|Бранн
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|22.01.26 19:45 Бранн - Мидтьюлланд11.12.25 Бранн 0:4 Фенербахче27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн06.11.25 Болонья 0:0 Бранн23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт
|8
|23
|Лудогорец
|6
|2
|1
|3
|11 - 14
|22.01.26 22:00 Глазго Рейнджерс - Лудогорец11.12.25 Лудогорец 3:3 ПАОК27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис
|7
|24
|Селтик
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|22.01.26 19:45 Болонья - Селтик11.12.25 Селтик 0:3 Рома27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Селтик 0:2 Брага
|7
|25
|Динамо Загреб
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|22.01.26 22:00 Динамо Загреб - ФКСБ11.12.25 Динамо Загреб 1:3 Бетис27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб
|7
|26
|Базель
|6
|2
|0
|4
|8 - 9
|22.01.26 22:00 РБ Зальцбург - Базель11.12.25 Базель 1:2 Астон Вилла27.11.25 Генк 2:1 Базель06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт
|6
|27
|ФКСБ
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|22.01.26 22:00 Динамо Загреб - ФКСБ11.12.25 ФКСБ 4:3 Фейеноорд27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз
|6
|28
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|22.01.26 22:00 Ницца - Гоу Эхед Иглс11.12.25 Лион 2:1 Гоу Эхед Иглс27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс
|6
|29
|Штурм Грац
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|22.01.26 19:45 Фейеноорд - Штурм Грац11.12.25 Штурм Грац 0:1 Црвена Звезда27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс
|4
|30
|Фейеноорд
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|22.01.26 19:45 Фейеноорд - Штурм Грац11.12.25 ФКСБ 4:3 Фейеноорд27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла
|3
|31
|РБ Зальцбург
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|22.01.26 22:00 РБ Зальцбург - Базель11.12.25 Фрайбург 1:0 РБ Зальцбург27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург
|3
|32
|Утрехт
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|22.01.26 22:00 Утрехт - Генк11.12.25 Утрехт 1:2 Ноттингем Форест27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт06.11.25 Утрехт 1:1 Порту23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт
|1
|33
|Глазго Рейнджерс
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|22.01.26 22:00 Глазго Рейнджерс - Лудогорец11.12.25 Ференцварош 2:1 Глазго Рейнджерс27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс
|1
|34
|Мальмё
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|22.01.26 19:45 Мальмё - Црвена Звезда11.12.25 Порту 2:1 Мальмё27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё
|1
|35
|Маккаби Тель-Авив
|6
|0
|1
|5
|2 - 18
|22.01.26 19:45 Фрайбург - Маккаби Тель-Авив11.12.25 Штутгарт 4:1 Маккаби Тель-Авив27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб
|1
|36
|Ницца
|6
|0
|0
|6
|4 - 13
|22.01.26 22:00 Ницца - Гоу Эхед Иглс11.12.25 Ницца 0:1 Брага27.11.25 Порту 3:0 Ницца06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца
|0
