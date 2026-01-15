Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 15:12
В расположении лидера УПЛ высказались по поводу трансферного бана

В черкасском ЛНЗ заявили, что уже закрыли запрет на трансферы

В расположении лидера УПЛ высказались по поводу трансферного бана
ФК ЛНЗ

Сразу 21 клуб УПЛ и ПФЛ находится под трансферным баном и не имеет права регистрировать новых футболистов. Среди таких клубов оказался и черкасский ЛНЗ.

«Фиолетовые» довольно быстро урегулировали этот вопрос, сообщив об этом в фанатском чате клуба: «Трансферный бан уже закрыт», – говорится в сообщении.

В УАФ отмечают, что подобная ситуация типична для межсезонья, и большинство клубов обычно погашают долги еще до старта заявочного периода.

ЛНЗ достаточно активно ведет себя в зимнее трансферное окно. Черкасский клуб подписал Егора Трердохлеба, Артура Никитишина и Адама Якубу.

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.

трансферный бан ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
