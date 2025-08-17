Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вошли во вкус. ЛНЗ в Житомире обыграл Полесье
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 19:53 | Обновлено 17 августа 2025, 19:59
Вошли во вкус. ЛНЗ в Житомире обыграл Полесье

«Волки» снова не смогли победить на своем поле

В Житомире состоялся поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полесье» и ЛНЗ.

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

«Полесье» - ЛНЗ - 0:2

Голы: Ноникашвили (29, пенальти), Проспер (91)

Предупреждения: Леднев (64) – Муравский (14), Танковский (17)

«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Бескоровайный (Сарапий, 46), Чоботенко, Кравченко – Караман (Леднев, 46), Бабенко, Таллес Коста (Крушинский, 65) – Гонсалвеш (Филиппов, 75), Гуцуляк (Назаренко, 45)

ЛНЗ: Ледвий – Кузык, Горин, Муравский, Пасич – Дидык – Соареш (Проспер, 66), Танковский (Рябов, 54), Ноникашвили, Беннетт – Ассинор (Кравчук, 66)

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион: «Центральный» (Житомир)

ПОЛЕСЬЕ – ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
R1d3r
Одним "фиалкам" уже влетели Проспер Оба красавчик, вышел на замену, мастерски обыграл Кравченко и забил мяч. 
sania
Якщо оцінювати лише гру перших трьох турів то за медалі боротимуться Динамо, Колос і ЛНЗ.
