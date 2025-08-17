Вошли во вкус. ЛНЗ в Житомире обыграл Полесье
«Волки» снова не смогли победить на своем поле
В Житомире состоялся поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полесье» и ЛНЗ.
Украинская Премьер-лига. 3-й тур
«Полесье» - ЛНЗ - 0:2
Голы: Ноникашвили (29, пенальти), Проспер (91)
Предупреждения: Леднев (64) – Муравский (14), Танковский (17)
«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Бескоровайный (Сарапий, 46), Чоботенко, Кравченко – Караман (Леднев, 46), Бабенко, Таллес Коста (Крушинский, 65) – Гонсалвеш (Филиппов, 75), Гуцуляк (Назаренко, 45)
ЛНЗ: Ледвий – Кузык, Горин, Муравский, Пасич – Дидык – Соареш (Проспер, 66), Танковский (Рябов, 54), Ноникашвили, Беннетт – Ассинор (Кравчук, 66)
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Стадион: «Центральный» (Житомир)
