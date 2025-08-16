В воскресенье, 17 августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся житомирское «Полесье» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе, игра начнется в 18:00.

Житомирская команда начала новый чемпионат с уверенной победы в Житомире над «Карпатами», а затем с минимальным счетом уступила «Колосу». В середине недели «волки» проиграли гостевой матч венгерскому «Пакшу», но это им не помешало выйти в решающий раунд квалификации Лиги конференций. ЛНЗ в прошлом туре обыграл дебютанта УПЛ «Эпицентр», прервав свою десятиматчевую безвыигрышную серию. В прошлом чемпионате в Житомире команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в Черкассах «Полесье» одержало победу – 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.