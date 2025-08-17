Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 августа 2025, 04:14 | Обновлено 17 августа 2025, 04:15
Полесье – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Сиреневые» – не «фиолетовые», но в качестве разминки сгодятся

17 августа 2025, 04:14 | Обновлено 17 августа 2025, 04:15
Полесье – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 17 августа, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют житомирское «Полесье» и черкасский ЛНЗ. Стартовый свисток рефери Алексея Деревинского из Хмельницкого прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Полесье


Житомирское «Полесье» несколькими днями ранее уступило в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА венгерскому «Пакшу» на поле соперников (2:1). Это утверждение полностью соответствует сухой статистике по завершению того матча, хотя для тех, кто наблюдал за этой встречей у телевизионных экранов или на стадионе, было очевидно – команда Руслана Ротаня лишь чудом избежала серьезных проблем с выходом в плей-офф.

Соперник за шаг до основного раунда был известен наперед, и это не утешает – итальянская «Фиорентина» в прошлом сезоне играла в полуфинале Лиги конференций и уступила севильскому «Бетису», а теперь хочет вновь пробиться в данный турнир, но для этого надо выбивать «Полесье». Какой способ противодействия такого статусному сопернику придумает Ротань, это мы увидим уже через несколько дней. А пока у «волков» есть матч чемпионата, чего, к слову, не будет через неделю между матчами против итальянского соперника.

На внутренней арене «Полесье» уже успело стать жертвой «Колоса» в прошлом туре (0:1), когда точно также нуждалось в ротации после первой игры против «Пакша», как будет нуждаться и сейчас, хотя и дорога из Венгрии не представляет значительно более длительной, чем из Словакии, где проходила первая встреча команд. Тем не менее, развить успех образа игры против «Карпат» на выезде (2:0) перед родной публикой команда Ротаня так и не смогла, поэтому теперь со все той же ротацией должна будет исправляться.

ЛНЗ


Черкасский ЛНЗ в еврокубках, пока что, не играет, но со временем явно хочет там оказаться. А пока что «сиреневые» знакомятся с требованиями и видением футбола Виталия Пономарева, который в прошлом сезоне тренировал «Рух» и немало крови попил у «Полесья», которое так ни разу и не обыграло «желто-черных» с данным специалистом во главе.

А еще Руслан Ротань и «Александрия», которую он ранее возглавлял, знают Пономарева как тренера львовян, которых «полиграфы» в чемпионате никогда в своей истории не обыгрывали. Так что не только у «Полесья» есть способность ставать поперек горла какой-то конкретной команде. Очевидно, что у житомирян и их главного тренера от совокупности данных факторов есть острое желание реванша.

И ЛНЗ на старте сезоне пребывает в такой форме, что данную возможность реванша не стоит исключать. Команда не проигрывала, но и забила всего один мяч в двух встречах. Да и то – в ворота «Эпицентра» (1:0), а тот факт, что «сиреневые» на своем поле могли забивать и в несколько раз больше данному сопернику, мы опустим. Против «Зари», например, не помогло даже значительное количество созданных голевых моментов. Немного напоминает «Рух» при Пономареве, который также мог постоянно нагнетать по ходу игры, но не забивать при этом. Болезнь, от которой тренеру и его командам надо избавляться как можно скорее.

История встреч


Футбольные пути «Полесья» и ЛНЗ ранее пересекались 6 раз в рамках Премьер-лиги и Первой лиги. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу «волков» – 4 успешных матча против одной ничьей и одной победы «сиреневых». Разница голов – 8:5. Крупнейшая победа «Полесья» – 2:1 (2023 – дважды) и 1:0 (2025), ЛНЗ – 1:0 (2024). В прошлый раз команды встречались в начале марте этого года, когда гол Бориса Крушинского принес успех житомирянам на «Центральном» в Черкассах.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Алексей Деревинский из Хмельницкого, который имеет на своем счету 46 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Алексей Миронов и Светлана Грушко, а резервным арбитром отработает Игорь Сташук. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Андреем Коваленко, которому будет помогать Александр Беркут. У Деревинского есть опыт проведения матчей с участием «Полесьем» – 2 победы, 2 ничьих, тогда как с ЛНЗ он пересекался 1 раз – 1 победа.

Ориентировочные составы


«Полесье»: Кудрик – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Хадрой – Йосефи, Мельниченко, Таллес Коста – Гонсалвеш, Гайдучик, Назаренко.

ЛНЗ: Ледвий – Кузык, Дидик, Муравский, Г. Пасич – Танковский, Ноникашвили, Яшари – Беннетт, Кравчук, Проспер.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
