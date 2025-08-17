Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОТАНЬ: «Такой уровень судейства. Я не знаю, как они смотрят футбол, VAR»
Премьер-лига
Полесье
17.08.2025 18:00 – FT 0 : 2
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 23:07 | Обновлено 17 августа 2025, 23:14
1094
2

РОТАНЬ: «Такой уровень судейства. Я не знаю, как они смотрят футбол, VAR»

Наставник Полесья раскритиковал судейство после поражения в матче с ЛНЗ

17 августа 2025, 23:07 | Обновлено 17 августа 2025, 23:14
1094
2
РОТАНЬ: «Такой уровень судейства. Я не знаю, как они смотрят футбол, VAR»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував поразку в матчі 3-го туру УПЛ против ЛНЗ (0:2):

– Важкий матч для Полісся. Головна причина того, що не вдалося, в чому вона полягає?

– Ну, дійсно, сьогодні було дуже важко нам. В принципі, настрій у хлопців був непоганий, активний початок був. Перші 30 хвилин – пенальті в наші ворота. Не знаю, чи він був, чи не був – інші розберуться. Він трохи нас надломив. У нас знову проблема з реакцією, коли пропускаємо. Це вже не перша гра, я з хлопцями розмовляв про це. Неможливо так реагувати після пропущеного гола – наступає ступор хвилин на 10. Ми просто не схожі самі на себе, і це є проблемою.

З такими командами, які грають один в один і фізично готові... Потрібно мати багато відкривань за спину, гри в простір. На жаль, сьогодні у нас не вистачило на це сил, і ми не змогли взяти хоча б нічию. Прикро, але потрібно дивитися далі, думати про відновлення, адже завтра виїзд у Словаччину і далі перший матч з Фіорентиною. Потрібно відновити хлопців і постаратися підійти максимально готовими емоційно і фізично до матчу.

– Про цей ступор, який ви згадали, що робити з ним? Це психологічна проблема?

– Так, це психологія. Ми обов’язково торкнемося цієї теми з хлопцями. Потрібна впевненість після пропущеного гола. На полі повинні бути лідери, які підтримають команду в такі моменти, підбадьорять або навіть прикрикнуть. Це все виправляється, але єдине прикро, що губимо очки, особливо вдома при власних вболівальниках.

– Наскільки варто робити трагедію з двох поспіль поразок?

– Дуже неприємно, але в цих матчах я не бачив, щоб хтось не хотів або не старався. Всі дуже хотіли. Є проблема емоційного фону та фізичний стан хотілося б кращий, але з цим треба змиритися. Це наша ноша, потрібно бути готовими до двох фронтів.

– Ви акцентували увагу рефері при другому голі. Чому саме?

– Було порушення правил або чисте порушення. Я не знаю, як вони дивляться футбол, VAR. Коли нам ставили пенальті, по його бігу було видно, що його поставлять. Це, мабуть, рівень суддівства. Тоді в нас був неякісний арбітраж, і сьогодні він теж не найкращий. Одним дозволяється трохи більше, ніж нашій команді, але до цього треба бути готовими. Це футбол, це український футбол. Через такі ігри ми будемо сильнішими та не будемо реагувати на дії рефері. Вони там приймають свої рішення, як вони бачать футбол. А бачать вони дуже погано.

ВІДЕО. Коментар Руслана Ротаня після матчу Полісся проти ЛНЗ

Відеоогляд матчу

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Проспер Оба (ЛНЗ Черкассы).
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Шота Ноникашвили (ЛНЗ Черкассы).
По теме:
«Каждый день работаем». Винисиус Тобиас – про матч с Вересом
Ефим КОНОПЛЯ: «Игра была полностью под нашим контролем»
Василий БАРАНОВ: «Нужно было играть спокойнее»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Полесье - ЛНЗ Руслан Ротань пресс-конференция судейство
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ
Футбол | 17 августа 2025, 20:23 14
Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ
Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ

Украинский футболист канониров Александр Зинченко не был включен в заявку

Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Футбол | 17 августа 2025, 07:20 28
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ

Доминик Ливакович заинтересовал киевлян

Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Война | 17.08.2025, 09:00
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
ВИДЕО. Витинья открыл счет: забил Нанту в дебютном матче Забарного за ПСЖ
Футбол | 17.08.2025, 23:23
ВИДЕО. Витинья открыл счет: забил Нанту в дебютном матче Забарного за ПСЖ
ВИДЕО. Витинья открыл счет: забил Нанту в дебютном матче Забарного за ПСЖ
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Футбол | 17.08.2025, 10:14
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lev4455
Що ти ляпаєш про суддівство. У Львові цей резиновий вас тягнув, як міг. І 100% пеналя на початку другого тайму не поставив, бо ти крилами махав, і надалі не давав Карпатам грати. Як це село з Олександрії при 0-1 натянули. Так мало бути і тепер. Суддя просто з голови до ніг ваш. А сьогодні це ленезе виграло по грі і по техніці. Тебе через пару турів пошлють у трубу. 
Ответить
0
Your Candle
)) цікаво чи будуть міняти тренера?
Ответить
-1
Популярные новости
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
16.08.2025, 00:02 1
Бокс
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 5
Футбол
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
16.08.2025, 00:20
Бокс
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 30
Футбол
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 10
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 3
Футбол
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем