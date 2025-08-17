РОТАНЬ: «Такой уровень судейства. Я не знаю, как они смотрят футбол, VAR»

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував поразку в матчі 3-го туру УПЛ против ЛНЗ (0:2):

– Важкий матч для Полісся. Головна причина того, що не вдалося, в чому вона полягає?

– Ну, дійсно, сьогодні було дуже важко нам. В принципі, настрій у хлопців був непоганий, активний початок був. Перші 30 хвилин – пенальті в наші ворота. Не знаю, чи він був, чи не був – інші розберуться. Він трохи нас надломив. У нас знову проблема з реакцією, коли пропускаємо. Це вже не перша гра, я з хлопцями розмовляв про це. Неможливо так реагувати після пропущеного гола – наступає ступор хвилин на 10. Ми просто не схожі самі на себе, і це є проблемою.

З такими командами, які грають один в один і фізично готові... Потрібно мати багато відкривань за спину, гри в простір. На жаль, сьогодні у нас не вистачило на це сил, і ми не змогли взяти хоча б нічию. Прикро, але потрібно дивитися далі, думати про відновлення, адже завтра виїзд у Словаччину і далі перший матч з Фіорентиною. Потрібно відновити хлопців і постаратися підійти максимально готовими емоційно і фізично до матчу.

– Про цей ступор, який ви згадали, що робити з ним? Це психологічна проблема?

– Так, це психологія. Ми обов’язково торкнемося цієї теми з хлопцями. Потрібна впевненість після пропущеного гола. На полі повинні бути лідери, які підтримають команду в такі моменти, підбадьорять або навіть прикрикнуть. Це все виправляється, але єдине прикро, що губимо очки, особливо вдома при власних вболівальниках.

– Наскільки варто робити трагедію з двох поспіль поразок?

– Дуже неприємно, але в цих матчах я не бачив, щоб хтось не хотів або не старався. Всі дуже хотіли. Є проблема емоційного фону та фізичний стан хотілося б кращий, але з цим треба змиритися. Це наша ноша, потрібно бути готовими до двох фронтів.

– Ви акцентували увагу рефері при другому голі. Чому саме?

– Було порушення правил або чисте порушення. Я не знаю, як вони дивляться футбол, VAR. Коли нам ставили пенальті, по його бігу було видно, що його поставлять. Це, мабуть, рівень суддівства. Тоді в нас був неякісний арбітраж, і сьогодні він теж не найкращий. Одним дозволяється трохи більше, ніж нашій команді, але до цього треба бути готовими. Це футбол, це український футбол. Через такі ігри ми будемо сильнішими та не будемо реагувати на дії рефері. Вони там приймають свої рішення, як вони бачать футбол. А бачать вони дуже погано.

ВІДЕО. Коментар Руслана Ротаня після матчу Полісся проти ЛНЗ

Відеоогляд матчу