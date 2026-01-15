Президент клуба УПЛ обещает трансферы: «Нам нужно усилить каждую позицию»
СК Полтава планирует быть активным на трансферном рынке
Президент СК Полтава Сергей Иващенко рассказал о трансферных планах клуба. Функционер заявил, что трансферный бюджет не велик.
– Планирует ли клуб активную трансферную кампанию этой зимой? На какой позиции тренерский штаб настаивает больше и есть ли уже конкретные наработки относительно потенциальных новичков?
– Подкрепление команды тоже будет, поскольку нам нужно усилить каждую позицию. Также возлагаю большие надежды, что после травм вернется Дмитрий Щербак, а Богдан Кобзарь уже начал работу в общей группе. Их возвращение пойдет на пользу всей команде. Будем искать и молодых перспективных игроков.
– Насколько амбициозен будет зимний трансферный бюджет, учитывая необходимость сохранения финансовой стабильности клуба?
– Бюджет у нас не такой большой и остается на том же уровне, что и был осенью, – сказал Иващенко.
В этом сезоне СК Полтава находится на дне турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.
