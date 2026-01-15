Новичок Оболони: «Я сразу согласился на трансфер. Звонил тренер»

Украинский полузащитник Роман Волохатый поделился эмоциями от перехода из расположения Ингульца в киевскую Оболонь. Футболист признался, что в переходе был заинтересован лично главный тренер «пивоваров».

– Расскажи, пожалуйста, о своем переходе. Как возник этот вариант и что стало решающим?

– Сначала мне позвонил директор клуба, потом – главный тренер. Спросили, заинтересован ли я в переходе. Сказали, что уже ведут переговоры с моим предыдущим клубом и достигли договоренностей. Я сразу согласился, а потом мы уже начали заниматься документами, чтобы официально оформить переход.

– Расскажи о коллективе. Как тебя приняли, есть ли знакомые в команде?

– Коллектив очень хороший. Сразу видно, что это, можно сказать, семейная команда: все близки друг другу, одна раздевалка. Есть и знакомые – Тарас Мороз и Константин Бычек, с которыми я раньше играл в одном клубе. Так что адаптация проходит хорошо.

– Какие личные цели ставишь перед собой в новой команде и второй части сезона?

– В первую очередь хочется как можно больше выигрывать, подниматься в турнирной таблице и держать марку клуба. Относительно личных целей — для меня более важны командные результаты, чтобы был результат и хорошее настроение в коллективе. А личные цели, думаю, придут вместе с этим, – сказал Волохатый.