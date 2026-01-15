Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок Оболони: «Я сразу согласился на трансфер. Звонил тренер»
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 15:37 |
300
0

Новичок Оболони: «Я сразу согласился на трансфер. Звонил тренер»

Роман Волохатый поделился первыми впечатлениями в расположении «пивоваров»

15 января 2026, 15:37 |
300
0
Новичок Оболони: «Я сразу согласился на трансфер. Звонил тренер»
ФК Оболонь Киев. Роман Волохатый

Украинский полузащитник Роман Волохатый поделился эмоциями от перехода из расположения Ингульца в киевскую Оболонь. Футболист признался, что в переходе был заинтересован лично главный тренер «пивоваров».

– Расскажи, пожалуйста, о своем переходе. Как возник этот вариант и что стало решающим?

– Сначала мне позвонил директор клуба, потом – главный тренер. Спросили, заинтересован ли я в переходе. Сказали, что уже ведут переговоры с моим предыдущим клубом и достигли договоренностей. Я сразу согласился, а потом мы уже начали заниматься документами, чтобы официально оформить переход.

– Расскажи о коллективе. Как тебя приняли, есть ли знакомые в команде?

– Коллектив очень хороший. Сразу видно, что это, можно сказать, семейная команда: все близки друг другу, одна раздевалка. Есть и знакомые – Тарас Мороз и Константин Бычек, с которыми я раньше играл в одном клубе. Так что адаптация проходит хорошо.

– Какие личные цели ставишь перед собой в новой команде и второй части сезона?

– В первую очередь хочется как можно больше выигрывать, подниматься в турнирной таблице и держать марку клуба. Относительно личных целей — для меня более важны командные результаты, чтобы был результат и хорошее настроение в коллективе. А личные цели, думаю, придут вместе с этим, – сказал Волохатый.

По теме:
Вопрос в деньгах. Карпаты близки к подписанию нападающего Руха
Форвард-легионер присоединился к Колосу. Ожидается подписания контракта
Челси – рекордсмен по расходам в зимние трансферные окна. Тоттенхэм – 4-й
Роман Волохатый Оболонь Киев Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флик требует у руководства Барселоны избавиться от игрока. Деку поддержал
Футбол | 15 января 2026, 14:13 0
Флик требует у руководства Барселоны избавиться от игрока. Деку поддержал
Флик требует у руководства Барселоны избавиться от игрока. Деку поддержал

Рональд Араухо может покинуть каталонский клуб

Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Футбол | 15 января 2026, 03:32 3
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?

Киевляне проведут сборы в Турции

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Биатлон | 14.01.2026, 16:42
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Снигур проиграла финальный матч отбора и не сумела выйти в основу Aus Open
Теннис | 15.01.2026, 07:21
Снигур проиграла финальный матч отбора и не сумела выйти в основу Aus Open
Снигур проиграла финальный матч отбора и не сумела выйти в основу Aus Open
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14.01.2026, 23:59
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
14.01.2026, 17:21 3
Бокс
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 9
Футбол
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
13.01.2026, 18:23 1
Футбол
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
14.01.2026, 12:09 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 3
Бокс
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
14.01.2026, 12:42 3
Другие виды
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем