Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.
В пятницу был сыгран один матча, три игры прошли в субботу, три – в воскресенье, и одна встреча вынесена на понедельник.
Киевское Динамо в гостях разгромило Эпицентр со счетом 4:1 и остается лидером УПЛ (9 очков).
Шахтер набрал 7 пунктов после победы над Вересом (2:0) и занимает второе место.
По 7 очков также имеют черкасский ЛНЗ, Колос из Ковалевки и киевская Оболонь.
На дне турнирной таблицы находятся Верес, Эпицентр и Александрия, которые идут без набранных пунктов.
18 августа пройдет матч между луганской Зарей и криворожским Кривбассом.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2025/26
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига
3-й тур. 15–18 августа
- 15.08. 18:00. Рух Львов – Оболонь Киев – 1:2
- 16.08. 13:00. Александрия – Металлист 1925 – 1:4
- 16.08. 15:30. Колос – Карпаты Львов – 1:1
- 16.08. 18:00. Эпицентр – Динамо Киев – 1:4
- 17.08. 13:00. Кудровка – Полтава – 3:1
- 17.08. 15:30. Верес Ровно – Шахтер Донецк – 0:2
- 17.08. 18:00. Полесье Житомир – ЛНЗ Черкассы – 0:2
- 18.08. 18:00. Заря Луганск – Кривбасс Кривой Рог
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|31.08.25 15:30 Динамо Киев - Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев
|9
|2
|Шахтер Донецк
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|31.08.25 18:00 Шахтер Донецк - Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк
|7
|3
|ЛНЗ Черкассы
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|31.08.25 13:00 ЛНЗ Черкассы - Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы
|7
|4
|Колос Ковалевка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|30.08.25 15:30 Колос Ковалевка - Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс
|7
|5
|Оболонь
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|30.08.25 13:00 Кривбасс - Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь
|7
|6
|Кудровка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|29.08.25 18:00 Кудровка - Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия
|6
|7
|Металлист 1925
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|30.08.25 18:00 Металлист 1925 - Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192504.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь
|4
|8
|Заря
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|18.08.25 18:00 Заря - Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы
|4
|9
|Рух Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|30.08.25 18:00 Металлист 1925 - Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава
|3
|10
|Кривбасс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|18.08.25 18:00 Заря - Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс
|3
|11
|Полесье
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|31.08.25 15:30 Динамо Киев - Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье
|3
|12
|Полтава
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|29.08.25 15:30 Полтава - Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава
|3
|13
|Карпаты Львов
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|29.08.25 18:00 Кудровка - Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье
|2
|14
|Верес
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|31.08.25 13:00 ЛНЗ Черкассы - Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев
|0
|15
|Эпицентр
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|30.08.25 15:30 Колос Ковалевка - Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк
|0
|16
|Александрия
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|31.08.25 18:00 Шахтер Донецк - Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия
|0
