Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 21:37 | Обновлено 17 августа 2025, 21:46
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует

С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги

ФК Динамо

С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу был сыгран один матча, три игры прошли в субботу, три – в воскресенье, и одна встреча вынесена на понедельник.

Киевское Динамо в гостях разгромило Эпицентр со счетом 4:1 и остается лидером УПЛ (9 очков).

Шахтер набрал 7 пунктов после победы над Вересом (2:0) и занимает второе место.

По 7 очков также имеют черкасский ЛНЗ, Колос из Ковалевки и киевская Оболонь.

На дне турнирной таблицы находятся Верес, Эпицентр и Александрия, которые идут без набранных пунктов.

18 августа пройдет матч между луганской Зарей и криворожским Кривбассом.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2025/26

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

3-й тур. 15–18 августа

  • 15.08. 18:00. Рух Львов – Оболонь Киев – 1:2
  • 16.08. 13:00. Александрия – Металлист 1925 – 1:4
  • 16.08. 15:30. Колос – Карпаты Львов – 1:1
  • 16.08. 18:00. Эпицентр – Динамо Киев – 1:4
  • 17.08. 13:00. Кудровка – Полтава – 3:1
  • 17.08. 15:30. Верес Ровно – Шахтер Донецк – 0:2
  • 17.08. 18:00. Полесье Житомир – ЛНЗ Черкассы – 0:2
  • 18.08. 18:00. Заря Луганск – Кривбасс Кривой Рог

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 3 3 0 0 10 - 2 31.08.25 15:30 Динамо Киев - Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 9
2 Шахтер Донецк 3 2 1 0 6 - 3 31.08.25 18:00 Шахтер Донецк - Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 7
3 ЛНЗ Черкассы 3 2 1 0 3 - 0 31.08.25 13:00 ЛНЗ Черкассы - Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 7
4 Колос Ковалевка 3 2 1 0 4 - 2 30.08.25 15:30 Колос Ковалевка - Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 7
5 Оболонь 3 2 1 0 3 - 1 30.08.25 13:00 Кривбасс - Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 7
6 Кудровка 3 2 0 1 7 - 4 29.08.25 18:00 Кудровка - Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 6
7 Металлист 1925 3 1 1 1 4 - 3 30.08.25 18:00 Металлист 1925 - Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192504.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 4
8 Заря 2 1 1 0 2 - 1 18.08.25 18:00 Заря - Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 4
9 Рух Львов 3 1 0 2 4 - 8 30.08.25 18:00 Металлист 1925 - Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3
10 Кривбасс 2 1 0 1 3 - 2 18.08.25 18:00 Заря - Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 3
11 Полесье 3 1 0 2 2 - 3 31.08.25 15:30 Динамо Киев - Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 3
12 Полтава 3 1 0 2 3 - 5 29.08.25 15:30 Полтава - Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3
13 Карпаты Львов 3 0 2 1 4 - 6 29.08.25 18:00 Кудровка - Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 2
14 Верес 3 0 0 3 0 - 4 31.08.25 13:00 ЛНЗ Черкассы - Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 0
15 Эпицентр 3 0 0 3 1 - 6 30.08.25 15:30 Колос Ковалевка - Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 0
16 Александрия 3 0 0 3 2 - 8 31.08.25 18:00 Шахтер Донецк - Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 0
Полная таблица

Олег ШАНДРУК: «Считаю, что мы должны были брать очки»
Динамо сделало предложение по легионеру. Игрок открыт к переходу
Полесье – ЛНЗ – 0:2. Ноникашвили и Оба шокировали Ротаня и Ко
статистические расклады Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка
