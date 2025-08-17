Дубль пенальтиста. Кудровка уверенно обыграла СК Полтава

Воскресная программа третьего тура украинской Премьер-лиги начиналась в солнечной столице, где на поле «Оболонь-Арены» проводила свою очередную номинально домашнюю игру «Кудрівка» из Черниговской области. Но на этот раз статус абсолютных новичков «элитного» дивизиона у команды Василия Баранова был не уникальным, потому что у соперника был СК «Полтава», который также только начал знакомиться с игрой на таком уровне.

При этом эти два коллектива даже в рамках Первой лиги пересекались только в течение ограниченного периода времени, поэтому без каких-либо акцентов на историю противостояний «Кудровка» побежала вперед на первых минутах и довольно быстро сумела открыть счет. Произошло это из-за попадания в руку Подлепичу удара Сердюка с левого фланга штрафной уже на первой минуте, повтор чего посмотрели только на третьем обороте секундной стрелки, а ударом в правый угол реализовал пенальти Шаповал вообще на пятом.

«Полтава» попыталась ответить на быстрый пропущенный мяч, но гости в этой игре как будто договорились пробивать исключительно с дальней дистанции по воротам соперников. Удары эти, конечно же, местами становились очень опасными, поэтому Яшков без работы не остался, а Плахтыр едва ли не больше всех досаждал ему подобным образом, но непосредственной работы в чужом штрафном от гостей и вспомнить было трудно.

В целом, ситуация на поле была такой, которая более или менее устраивала «Кудровку», потому что для нее оставалось пространство под фирменные быстрые контратаки. И в конце концов на 36 минуте команда Баранова в очередной раз достала этот свой козырь, и в чужих владениях Легостаев и Козак довели дело до логического завершения. Соответственно, и номинальные хозяева уверенно победили в первом тайме, хотя, опять же, по количеству ударов уступали соперникам почти все время в этом матче.

Но одно дело пробивать с любого расстояния, а другое – забивать голы. Тем более, когда соперники сами к тому побуждают привезенными пенальти уже в начале второго тайма. Свежий Рогозинский сразу заработал на себе фол Бужина на левом фланге чужого штрафного, а Шаповалу подарил возможность оформить дубль с пенальти ударом в левый нижний угол. Счет на грани разгромного – что еще нужно для очередной удачной домашней игры?

«Кудровка» спокойно держала соперников на дистанции от собственной штрафной в дальнейшем, а те продолжали пробивать при первой же возможности. И в конце концов «Полтава» все-таки добилась своего, когда Плахтырь отбросил мяч в полукруге перед штрафной под удар Онищенко, а тот переиграл вратаря очередным мощным выстрелом. Но уже в этот момент арбитр готовился дать финальный свисток, так что это был не более чем просто гол престижа для гостей.

Следующий матч «Кудровка» проведет в гостях у киевского «Левого Берега» в рамках Кубка Украины, а затем примет львовские «Карпаты», тогда как СК «Полтава» отправится к клубу «Iron» на кубковый матч, а затем проведет домашнюю игру против луганской «Зари».

Наши оценки:

«Кудровка» (замены): Рогозинский – 7,0, Демченко – 6,0, Тотовицкий – 6,5, Думанюк – 6,0, Гусев – б/о.

СК «Полтава» (замены): Стрельцов – 6,0, Онищенко – 6,5, Савенков – 6,0, Ходуля – б/о.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Кудровка» – СК «Полтава» - 3:1

Голы: Шаповал, 5 (пен.), 50 (пен.), Козак, 36 – Онищенко, 90+4

Предупрежденик: Кононов, 83

«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Шаповал, Сердюк, Мачелюк – Морозко (Рогозинский, 46), Нагнойный, Лосенко (Думанюк, 72), А. Козак (Гусев, 82) – Легостаев (Тотовицкий, 65), Литовченко (Демченко, 65).

СК «Полтава»: Восконян – Кононов, Веремиенко, Пидлепич (Стрельцов, 46), Бужин – Мисюра (Ходуля, 89), Плахтырь – Галенков, Хахлев (Онищенко, 67), Одарюк (Савенков, 67) – Вивдыч.

Арбитр: Артем Михайлюк (Киев).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 12 (4) – 17 (6)

Угловые: 6 – 4

Оффсайды: 2 – 2.

КУДРОВКА - СК ПОЛТАВА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 28°C