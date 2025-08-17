Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дубль пенальтиста. Кудровка уверенно обыграла СК Полтава
Премьер-лига
Кудровка
17.08.2025 13:00 – FT 3 : 1
Полтава
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 15:03 | Обновлено 17 августа 2025, 15:38
Дубль пенальтиста. Кудровка уверенно обыграла СК Полтава

Команда Баранова продолжает поражать качеством игры на старте сезона

Дубль пенальтиста. Кудровка уверенно обыграла СК Полтава
СК Полтава

Воскресная программа третьего тура украинской Премьер-лиги начиналась в солнечной столице, где на поле «Оболонь-Арены» проводила свою очередную номинально домашнюю игру «Кудрівка» из Черниговской области. Но на этот раз статус абсолютных новичков «элитного» дивизиона у команды Василия Баранова был не уникальным, потому что у соперника был СК «Полтава», который также только начал знакомиться с игрой на таком уровне.

При этом эти два коллектива даже в рамках Первой лиги пересекались только в течение ограниченного периода времени, поэтому без каких-либо акцентов на историю противостояний «Кудровка» побежала вперед на первых минутах и довольно быстро сумела открыть счет. Произошло это из-за попадания в руку Подлепичу удара Сердюка с левого фланга штрафной уже на первой минуте, повтор чего посмотрели только на третьем обороте секундной стрелки, а ударом в правый угол реализовал пенальти Шаповал вообще на пятом.

«Полтава» попыталась ответить на быстрый пропущенный мяч, но гости в этой игре как будто договорились пробивать исключительно с дальней дистанции по воротам соперников. Удары эти, конечно же, местами становились очень опасными, поэтому Яшков без работы не остался, а Плахтыр едва ли не больше всех досаждал ему подобным образом, но непосредственной работы в чужом штрафном от гостей и вспомнить было трудно.

В целом, ситуация на поле была такой, которая более или менее устраивала «Кудровку», потому что для нее оставалось пространство под фирменные быстрые контратаки. И в конце концов на 36 минуте команда Баранова в очередной раз достала этот свой козырь, и в чужих владениях Легостаев и Козак довели дело до логического завершения. Соответственно, и номинальные хозяева уверенно победили в первом тайме, хотя, опять же, по количеству ударов уступали соперникам почти все время в этом матче.

Но одно дело пробивать с любого расстояния, а другое – забивать голы. Тем более, когда соперники сами к тому побуждают привезенными пенальти уже в начале второго тайма. Свежий Рогозинский сразу заработал на себе фол Бужина на левом фланге чужого штрафного, а Шаповалу подарил возможность оформить дубль с пенальти ударом в левый нижний угол. Счет на грани разгромного – что еще нужно для очередной удачной домашней игры?

«Кудровка» спокойно держала соперников на дистанции от собственной штрафной в дальнейшем, а те продолжали пробивать при первой же возможности. И в конце концов «Полтава» все-таки добилась своего, когда Плахтырь отбросил мяч в полукруге перед штрафной под удар Онищенко, а тот переиграл вратаря очередным мощным выстрелом. Но уже в этот момент арбитр готовился дать финальный свисток, так что это был не более чем просто гол престижа для гостей.

Следующий матч «Кудровка» проведет в гостях у киевского «Левого Берега» в рамках Кубка Украины, а затем примет львовские «Карпаты», тогда как СК «Полтава» отправится к клубу «Iron» на кубковый матч, а затем проведет домашнюю игру против луганской «Зари».

Наши оценки:

«Кудровка» (замены): Рогозинский – 7,0, Демченко – 6,0, Тотовицкий – 6,5, Думанюк – 6,0, Гусев – б/о.

СК «Полтава» (замены): Стрельцов – 6,0, Онищенко – 6,5, Савенков – 6,0, Ходуля – б/о.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Кудровка» – СК «Полтава» - 3:1

Голы: Шаповал, 5 (пен.), 50 (пен.), Козак, 36 – Онищенко, 90+4

Предупрежденик: Кононов, 83

«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Шаповал, Сердюк, Мачелюк – Морозко (Рогозинский, 46), Нагнойный, Лосенко (Думанюк, 72), А. Козак (Гусев, 82) – Легостаев (Тотовицкий, 65), Литовченко (Демченко, 65).

СК «Полтава»: Восконян – Кононов, Веремиенко, Пидлепич (Стрельцов, 46), Бужин – Мисюра (Ходуля, 89), Плахтырь – Галенков, Хахлев (Онищенко, 67), Одарюк (Савенков, 67) – Вивдыч.

Арбитр: Артем Михайлюк (Киев).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 12 (4) – 17 (6)
Угловые: 6 – 4
Оффсайды: 2 – 2.

КУДРОВКА - СК ПОЛТАВА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 28°C

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
