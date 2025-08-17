Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Кудровка
17.08.2025 13:00 - : -
Полтава
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 00:24
49
0

Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Новички элиты будут проверять друг друга на прочность

17 августа 2025, 00:24 |
49
0
Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Полтава

В третьем туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в воскресенье, 17 августа, в Киеве встретятся «Кудровка» и «Полтава». Кудровчане провели непростой поединок против «Зари», а теперь будут принимать «Полтаву», которая в прошлом туре взяла первые очки, победив «Верес».

Кудровка

Согласитесь, многие не ожидали, что «Кудровка» так стремительно сможет ворваться в элиту украинского футбола. Сначала усилиями черниговской команды была обыграна «Александрия», которая сейчас переживает не лучшие времена, а в следующем туре, хоть и последовал проигрыш «Зари», но игроков «Кудровки» вряд ли за этот матч можно упрекнуть.

Василий Баранов считает, что команда точно не заслуживала поражения, и плюсом для команды является то, что они верят сами в себя, когда на их успех мало кто рассчитывает. Поэтому в этом туре против «Полтавы», его футболисты попытаются продемонстрировать, что они планируют надолго задержаться в УПЛ.

Недавно к «Кудровке» на правах аренды присоединился Алексей Гусев, сын бывшего известного футболиста киевского «Динамо» Олега Гусева.

Полтава

Другой новичок элиты также не заставил долго ждать первой победы в УПЛ и уже во втором туре обыграл ровенский «Верес», который в прошлом сезоне потрепал нервы многим клубам. «Полтава», забив гол, смогла оставить свои ворота в неприкосновенности, сначала не дав ничего создать гостям, а затем сдержала натиск в конце поединка. И что интересно, несмотря на положительный результат, в СМИ начала распространяться информация о якобы задолженности клуба перед некоторыми футболистами.

Сложно утверждать, насколько эти трудности серьезные для «Полтавы», однако команда готовится к выездному поединку, где им будет противостоять «Кудровка», с которой полтавчане уже пересекались в Первой лиге.

Однако 5 игроков в преддверии матча попали в лазарет, одним из которых оказался автор дебютного гола «Полтавы» в УПЛ Максим Марусич.

Статистика встреч

Между собой команды провели 2 поединка, где были зафиксированы победа «Кудровки» и ничья. Разница забитых мячей составляет 2:1 в пользу команды Черниговщины. Последний матч завершился победой «Кудровки» со счетом 2:1. На гол Владимира Одарюка «Кудровка» ответила результативными ударами Ярослава Квасова и Андрея Сторчоуса.

Прогноз на противостояние

Как показали стартовые туры, «Кудровка» выглядит гораздо лучше «Полтавы» и по подбору исполнителей, и по зрелищности и качеству игры. Именно благодаря этим факторам высока вероятность того, что 3 очка смогут одержать номинальные хозяева. К тому же, плюсом для коллектива с Черниговщины являются «родные стены», несмотря на отсутствие домашней арены. Конечно, «Полтаву» не стоит недооценивать, но мы прогнозируем, что победа достанется «Кудровке».

Ориентировочные составы:

«Кудровка»: Яшков, Мельничук, Шаповал, Векляк, Мачелюк, Думанюк, Нагнойный, Тотовицкий, Сторчоус, Казак, Легостаев

«Полтава»: Восконян, Кононов, Веремиенко, Пидлепич, Бужин, Хахлёв, Мисюра, Шаповалов, Галенков, Одарюк, Вивдич

Прогноз Sport.ua
Кудровка
17 августа 2025 -
13:00
Полтава
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Полтава Василий Баранов Павел Матвийченко прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
