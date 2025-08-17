В воскресенье, 17-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Кудровка» и СК «Полтава». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Первая битва новичков в этом сезоне – это все событие особого ранга. «Кудровка» начала с сенсационной победы над «Александрией» (3:1), а «Полтава» – с поражения от «Руха» (1:2). А затем они поменялись ролями – команда Василия Баранова уступила «Заре» (1:2), а коллектив Игоря Тимченко обыграл «Верес» (1:0). Рано или поздно эти траектории должны были сойтись в одной точке. Лучше рано – сейчас обеим сторонам особо нечего терять на старте кампании.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – СК «Полтава», за которой можно следить в украинской версии сайта.