«ПСЖ примет соответствующее решение». Агент – о Забарном и Сафонове

Известный футбольный функционер и агент Вячеслав Заховайло, за плечами которого многолетняя работа в украинском и чешском футболе, поделился с Sport.ua своими мыслями о перспективах украинского защитника Ильи Забарного, который сегодня может дебютировать в составе своего нового клуба – французского «Пари Сен-Жермен». Он, в частности, коснулся щекотливой темы будущих отношений нашего игрока с российским одноклубником Матвеем Сафоновым, о чем много пишут в СМИ.

– Считаю, что вся эта ситуация с Сафоновым – надуманная журналистами история, – сказал Заховайло. – Какого-то особого противостояния между футболистами там и близко нет. Они общаются исключительно как одноклубники, но не являются ни друзьями, ни врагами. Как будет дальше – посмотрим. Однако я не делал бы из этого какую-то трагедию или еще что-то из этого Сафонова.

– Есть такое понятие, как «стрессоустойчивый». А как вы думаете, насколько «комфортоустойчивым» при наличии в парижском клубе россиянина может быть Забарный?

– Как я уже сказал, они не должны быть друзьями. Но вместе с тем не стоит делать какую-то линию фронта в «ПСЖ». Это было бы не очень хорошо. Считаю, если в команде будет что-то не «то», то руководство клуба это увидит и примет соответствующее решение в отношении Сафонова или кого-либо другого. Убежден, упомянутые обстоятельства не повлияют на будущее Забарного в команде Луиса Энрике.

– Какой вам видится перспектива Ильи Забарного в «ПСЖ»?

– Прежде всего ему нужно приспособиться к новому стилю жизни. Нужно также подстроиться под требования тренера, под своих новых партнеров по команде. Адаптация некоторое время будет продолжаться, и это вполне естественно. Я считаю, что Забарный – опытный игрок, настоящий профессионал. Уверен, в его карьере все будет хорошо.

Ранее Илья Забарный успешно дебютировал за ПСЖ в гостевом матче Лиги 1.