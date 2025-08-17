Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Единственный в матче гол для гостей забил Витинья
17 августа в 21:45 состоялся матч 1-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.
Команды Нант и ПСЖ встретились на стадионе Стад де ла Божуар в Нанте.
За ПСЖ дебютировал украинский защитник Илья Забарный. Он вышел в основном составе парижской команды и провел на поле весь матч.
Португальский хавбек Витинья открыл счет, забив Нанту на 67-й минуте. Этот гол оказался единственным в матче.
ПСЖ выиграл у Нанта (1:0) и взял три очка на старте чемпионата Франции.
Лига 1. 1-й тур, 17 августа
Нант – ПСЖ – 0:1
Гол: Витинья, 67
Нант: Лопеш, Аду, Авазим, Тати, Козза, Бенхаттаб (Хон Хюн-Сок, 59), Квон Хек-Кю (Кокелен, 79), Лепенан, Леруа (Ассумани, 86), Мостафа (Камара, 79), Б. Гирасси (Аблин, 59).
ПСЖ: Шевалье, Заир-Эмери, Забарный, Бералдо, Люка Эрнандес (Мендеш, 61), Ли Кан Ин (Дуэ, 61), Витинья, Руис (Хакими, 61), Мбайе (Дембеле, 61), Гонсалу Рамуш (Кварацхелия, 78), Баркола.
Предупреждения: Аду, 45+1, Кастро, 45+2 – Хакими, 79.
