Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом

17 августа в 21:45 состоялся матч 1-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды Нант и ПСЖ встретились на стадионе Стад де ла Божуар в Нанте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За ПСЖ дебютировал украинский защитник Илья Забарный. Он вышел в основном составе парижской команды и провел на поле весь матч.

Португальский хавбек Витинья открыл счет, забив Нанту на 67-й минуте. Этот гол оказался единственным в матче.

ПСЖ выиграл у Нанта (1:0) и взял три очка на старте чемпионата Франции.

Лига 1. 1-й тур, 17 августа

Нант – ПСЖ – 0:1

Гол: Витинья, 67

Нант: Лопеш, Аду, Авазим, Тати, Козза, Бенхаттаб (Хон Хюн-Сок, 59), Квон Хек-Кю (Кокелен, 79), Лепенан, Леруа (Ассумани, 86), Мостафа (Камара, 79), Б. Гирасси (Аблин, 59).

ПСЖ: Шевалье, Заир-Эмери, Забарный, Бералдо, Люка Эрнандес (Мендеш, 61), Ли Кан Ин (Дуэ, 61), Витинья, Руис (Хакими, 61), Мбайе (Дембеле, 61), Гонсалу Рамуш (Кварацхелия, 78), Баркола.

Предупреждения: Аду, 45+1, Кастро, 45+2 – Хакими, 79.

Видео гола и обзор матча

ВИДЕО. Победный гол забил Витинья

Фотогалерея: Илья Забарный