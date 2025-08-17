Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Нант
17.08.2025 21:45 – FT 0 : 1
ПСЖ
Франция
17 августа 2025, 23:43 | Обновлено 18 августа 2025, 00:47
2950
22

17 августа в 21:45 состоялся матч 1-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды Нант и ПСЖ встретились на стадионе Стад де ла Божуар в Нанте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За ПСЖ дебютировал украинский защитник Илья Забарный. Он вышел в основном составе парижской команды и провел на поле весь матч.

Португальский хавбек Витинья открыл счет, забив Нанту на 67-й минуте. Этот гол оказался единственным в матче.

ПСЖ выиграл у Нанта (1:0) и взял три очка на старте чемпионата Франции.

Лига 1. 1-й тур, 17 августа

Нант – ПСЖ – 0:1

Гол: Витинья, 67

Нант: Лопеш, Аду, Авазим, Тати, Козза, Бенхаттаб (Хон Хюн-Сок, 59), Квон Хек-Кю (Кокелен, 79), Лепенан, Леруа (Ассумани, 86), Мостафа (Камара, 79), Б. Гирасси (Аблин, 59).

ПСЖ: Шевалье, Заир-Эмери, Забарный, Бералдо, Люка Эрнандес (Мендеш, 61), Ли Кан Ин (Дуэ, 61), Витинья, Руис (Хакими, 61), Мбайе (Дембеле, 61), Гонсалу Рамуш (Кварацхелия, 78), Баркола.

Предупреждения: Аду, 45+1, Кастро, 45+2 – Хакими, 79.

Видео гола и обзор матча

ВИДЕО. Победный гол забил Витинья

Фотогалерея: Илья Забарный

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор Илья Забарный Витинья (ПСЖ)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 23
Популярные
Новые
Старые
ViAn
Спокійно відграв. Впевнено і без помилок. Всі силові єдиноборства переконливо виграв. Але грав без довгих діоганалей. Напевно поки так треба.
Ответить
+8
Remark
З почином, наша зірочка 🫶
Ответить
+7
Viktor Shuper
без помилок відіграв, це найважливіше!
Ответить
+6
sahka1981
Нормальний дебют, відразу в старті. На початку трішки, наче як, понервував, потім все норм було. На нуль зіграли, перемогли, дебют вдалий.
Ответить
+6
Dynamo forever
Great, good start! Му congratulations, Ilya!
Ответить
+5
adidas77
Таке враження, що Ілля грав 300-й матч за ПСЖ, а не перший.
Топ! 
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
NachoBarbero
Єбать він машина  Пам"ятаю його інтерв"ю на каналі в Поворознюка, був таким юнаком, їздив на дідовому авто 
Ответить
+4
Harun Bakircioğlu
Соперник скажем так не топ, поэтому было пространство для экспериментов у Энрике. Часто ходил вперед, в штрафную соперника, в общем выглядел органично. ПСЖ часто переключается на игру в 3 защитника, не исключено, что как-нибудь увидим в старте Забарного, Пачо и Маркиньоса. Лавка у ПСЖ мощная, натуральный оверинжиниринг для Лиги 1. Их бы в АПЛ.
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
_9Quantum19_KhM25
Склад начебто нормальний. А ігри на ЧС-2026 вже не за горами.
Ответить
-4
Александр Шевченко
Молодец Ильюха. Вот он настоящий киевский характер, а не какой-то там харьковский или прости господи дамбасятский характер. Молодец, земляк. Киев тобой гордиться 
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
Тимощук такой Забавный
Илья не забудь в гости к Сафонову заехать после игры, на щи и пельмени
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
Стюард #11
Щось оцінки - не дуже 
Ответить
-7
Показать Скрыть 2 ответа
