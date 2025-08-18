Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нант – ПСЖ – 0:1. Как дебютировал Забарный. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Франции
Нант
17.08.2025 21:45 – FT 0 : 1
ПСЖ
Франция
18 августа 2025, 00:43 | Обновлено 18 августа 2025, 01:49
Нант – ПСЖ – 0:1. Как дебютировал Забарный. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура чемпионата Франции

Нант – ПСЖ – 0:1. Как дебютировал Забарный. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

17 августа в 21:45 состоялся матч 1-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды Нант и ПСЖ встретились на стадионе Стад де ла Божуар в Нанте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За ПСЖ дебютировал украинский защитник Илья Забарный. Он вышел в основном составе парижской команды и провел на поле весь матч.

Португальский хавбек Витинья открыл счет, забив Нанту на 67-й минуте. Этот гол оказался единственным в матче.

Лига 1. 1-й тур, 17 августа

Нант – ПСЖ – 0:1

Гол: Витинья, 67

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Витинья, 67 мин

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор Илья Забарный Витинья (ПСЖ) дебют
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
