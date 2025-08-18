Нант – ПСЖ – 0:1. Как дебютировал Забарный. Видео гола и обзор матча

17 августа в 21:45 состоялся матч 1-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды Нант и ПСЖ встретились на стадионе Стад де ла Божуар в Нанте.

За ПСЖ дебютировал украинский защитник Илья Забарный. Он вышел в основном составе парижской команды и провел на поле весь матч.

Португальский хавбек Витинья открыл счет, забив Нанту на 67-й минуте. Этот гол оказался единственным в матче.

Лига 1. 1-й тур, 17 августа

Нант – ПСЖ – 0:1

Гол: Витинья, 67

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Витинья, 67 мин