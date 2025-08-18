Нант – ПСЖ – 0:1. Как дебютировал Забарный. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура чемпионата Франции
17 августа в 21:45 состоялся матч 1-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.
Команды Нант и ПСЖ встретились на стадионе Стад де ла Божуар в Нанте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За ПСЖ дебютировал украинский защитник Илья Забарный. Он вышел в основном составе парижской команды и провел на поле весь матч.
Португальский хавбек Витинья открыл счет, забив Нанту на 67-й минуте. Этот гол оказался единственным в матче.
Лига 1. 1-й тур, 17 августа
Нант – ПСЖ – 0:1
Гол: Витинья, 67
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Витинья, 67 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Петер Федерико привлекает внимание киевского клуба
Доминик Ливакович заинтересовал киевлян