Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Выйдет ли Забарный? Назван стартовый состав ПСЖ на игру с Нантом
Франция
17 августа 2025, 20:59 | Обновлено 17 августа 2025, 21:05
4212
7

Выйдет ли Забарный? Назван стартовый состав ПСЖ на игру с Нантом

17 августа в 21:45 состоится матч 1-го тура Лиги 1

Выйдет ли Забарный? Назван стартовый состав ПСЖ на игру с Нантом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

17 августа в 21:45 состоится матч 1-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды Нант и ПСЖ встретятся на стадионе Стад де ла Божуар в Нанте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, заявлен в основном составе парижской команды.

Назван стартовый состав ПСЖ на игру с Нантом

ПСЖ: Шевалье, Заир-Эмери, Забарный, Бералдо, Лукас Эрнандес, Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Мбайе, Гонсалу Рамуш, Баркола

ПСЖ Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Илья Забарный стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Сообщить об ошибке

Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Алекс Алекс
Я думаю що то нормально, перша гра, хай навіть то й дубль, але Забарному довірили то місце в основі, він там тиждень тільки в комаді. То є мотиваційно Успіху Ільї!!!
Ответить
+4
saltim
Голимый дубль. Всего 3 игрока основы из полевых. Под танк сразу Забу кинули
Ответить
+2
sahka1981
Практично дубль буде грати.
Ответить
+1
LexХХХ
Важкувато Борнмуту буде в цьому сезоні без Забарного і Хейсена. Вже 4 м'ячі в першому турі пропустили.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Arera
Украинцам абсолютно пофиг выйдет предатель Украины забарный на поле или нет!
Ответить
-6
