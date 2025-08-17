Франция17 августа 2025, 20:59 | Обновлено 17 августа 2025, 21:05
Выйдет ли Забарный? Назван стартовый состав ПСЖ на игру с Нантом
17 августа в 21:45 состоится матч 1-го тура Лиги 1
17 августа в 21:45 состоится матч 1-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.
Команды Нант и ПСЖ встретятся на стадионе Стад де ла Божуар в Нанте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, заявлен в основном составе парижской команды.
ПСЖ: Шевалье, Заир-Эмери, Забарный, Бералдо, Лукас Эрнандес, Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Мбайе, Гонсалу Рамуш, Баркола
Я думаю що то нормально, перша гра, хай навіть то й дубль, але Забарному довірили то місце в основі, він там тиждень тільки в комаді. То є мотиваційно Успіху Ільї!!!
Голимый дубль. Всего 3 игрока основы из полевых. Под танк сразу Забу кинули
Практично дубль буде грати.
Важкувато Борнмуту буде в цьому сезоні без Забарного і Хейсена. Вже 4 м'ячі в першому турі пропустили.
Украинцам абсолютно пофиг выйдет предатель Украины забарный на поле или нет!
