Выйдет ли Забарный? Назван стартовый состав ПСЖ на игру с Нантом

17 августа в 21:45 состоится матч 1-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды Нант и ПСЖ встретятся на стадионе Стад де ла Божуар в Нанте.

Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, заявлен в основном составе парижской команды.

Назван стартовый состав ПСЖ на игру с Нантом

ПСЖ: Шевалье, Заир-Эмери, Забарный, Бералдо, Лукас Эрнандес, Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Мбайе, Гонсалу Рамуш, Баркола