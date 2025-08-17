Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нант – ПСЖ. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
Нант
17.08.2025 21:45 – 73 0 : 1
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
17 августа 2025, 21:45 |
4584
0

Нант – ПСЖ. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура Лиги 1 17 августа в 21:45 по Киеву

17 августа 2025, 21:45 |
4584
0
Нант – ПСЖ. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа состоится матч первого тура Лиги 1 2025/26 между командами Нант и ПСЖ.

Поединок прошел на стадионе Стад де ла Божуар. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В старте парижан выйдет украинский защитник Илья Забарный, который присоединился к подопечным Луиса Энрике 12 числа.

В прошлом сезоне ПСЖ выиграл трофей чемпионата Франции. Нант стал 13-м с 36 очками.

Летом столичный гранд добрался до финала клубного чемпионата мира, а 13 августа завоевал Суперкубок УЕФА.

Нант – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Нант – ПСЖ
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
По теме:
350 голов в карьере. Впереди Жиру только шесть французов
Анже одолел Париж, победы Осера и Страсбура
ВИДЕО. Лига 1: Соболь в резерве Страсбурга, Брест и Лилль сыграли триллер
Нант ПСЖ смотреть онлайн Илья Забарный Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(17)
Динамо сделало предложение по легионеру. Игрок открыт к переходу
Футбол | 17 августа 2025, 20:31 16
Динамо сделало предложение по легионеру. Игрок открыт к переходу
Динамо сделало предложение по легионеру. Игрок открыт к переходу

Петер Федерико привлекает внимание киевского клуба

Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Бокс | 17 августа 2025, 09:20 2
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко

Британец уважает братьев Кличко

Олег ШАНДРУК: «Считаю, что мы должны были брать очки»
Футбол | 17.08.2025, 21:44
Олег ШАНДРУК: «Считаю, что мы должны были брать очки»
Олег ШАНДРУК: «Считаю, что мы должны были брать очки»
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Футбол | 17.08.2025, 10:14
Футбол | 17.08.2025, 10:14
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Жозе Моуриньо определился с ценой, которую готов заплатить Реалу за Лунина
Футбол | 17.08.2025, 00:31
Футбол | 17.08.2025, 00:31
Жозе Моуриньо определился с ценой, которую готов заплатить Реалу за Лунина
Жозе Моуриньо определился с ценой, которую готов заплатить Реалу за Лунина
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 8
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 8
Футбол
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 5
Футбол
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 5
Футбол
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 47
MMA
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 47
MMA
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 2
Бокс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 2
Бокс
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 4
Футбол
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 4
Футбол
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
16.08.2025, 00:20
Бокс
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
16.08.2025, 00:20
Бокс
