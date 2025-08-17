Франция17 августа 2025, 23:23 | Обновлено 17 августа 2025, 23:52
ВИДЕО. Витинья открыл счет: забил Нанту в дебютном матче Забарного за ПСЖ
Гости распечатали ворота канареек на 67-й минуте
17 августа в 21:45 проходит матч 1-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.
Команды Нант и ПСЖ встречаются на стадионе Стад де ла Божуар в Нанте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, вышел в основном составе парижской команды.
Португальский хавбек Витинья открыл счет, забив Нанту на 67-й минуте.
ГОЛ! 0:1. Витинья, 67 мин
