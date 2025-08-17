Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Витинья открыл счет: забил Нанту в дебютном матче Забарного за ПСЖ
Франция
17 августа 2025, 23:23 | Обновлено 17 августа 2025, 23:52
484
0

ВИДЕО. Витинья открыл счет: забил Нанту в дебютном матче Забарного за ПСЖ

Гости распечатали ворота канареек на 67-й минуте

17 августа 2025, 23:23 | Обновлено 17 августа 2025, 23:52
484
0
ВИДЕО. Витинья открыл счет: забил Нанту в дебютном матче Забарного за ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа в 21:45 проходит матч 1-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды Нант и ПСЖ встречаются на стадионе Стад де ла Божуар в Нанте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, вышел в основном составе парижской команды.

Португальский хавбек Витинья открыл счет, забив Нанту на 67-й минуте.

ГОЛ! 0:1. Витинья, 67 мин

По теме:
Нант – ПСЖ – 0:1. Как дебютировал Забарный. Видео гола и обзор матча
«ПСЖ примет соответствующее решение». Агент – о Забарном и Сафонове
Матрасники схватились за голову. Эспаньол с камбеком обыграл Атлетико
Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Витинья (ПСЖ) видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тибо КУРТУА: «Он лучший игрок в мире на своей позиции»
Футбол | 18 августа 2025, 00:20 0
Тибо КУРТУА: «Он лучший игрок в мире на своей позиции»
Тибо КУРТУА: «Он лучший игрок в мире на своей позиции»

Бельгиец рад возвращению Эдера Милитао

ВИДЕО. Безжалостно. Как Итаума забил Уайта в первом раунде
Бокс | 17 августа 2025, 10:36 6
ВИДЕО. Безжалостно. Как Итаума забил Уайта в первом раунде
ВИДЕО. Безжалостно. Как Итаума забил Уайта в первом раунде

В ночь на 17 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса

Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Футбол | 17.08.2025, 21:37
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Коуч клуба УПЛ намекнул на демарш легионера: «Я не знаю, что с ним»
Футбол | 17.08.2025, 09:08
Коуч клуба УПЛ намекнул на демарш легионера: «Я не знаю, что с ним»
Коуч клуба УПЛ намекнул на демарш легионера: «Я не знаю, что с ним»
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Бокс | 17.08.2025, 00:45
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 10
Футбол
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
16.08.2025, 22:05 1
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 8
Футбол
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
16.08.2025, 00:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем