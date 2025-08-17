ВИДЕО. Витинья открыл счет: забил Нанту в дебютном матче Забарного за ПСЖ

17 августа в 21:45 проходит матч 1-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды Нант и ПСЖ встречаются на стадионе Стад де ла Божуар в Нанте.

Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, вышел в основном составе парижской команды.

Португальский хавбек Витинья открыл счет, забив Нанту на 67-й минуте.

ГОЛ! 0:1. Витинья, 67 мин