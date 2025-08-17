Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ

17 августа в 18:30 прошел матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26.

Манчестер Юнайтед и Арсенал встречались на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Украинский футболист канониров Александр Зинченко не был включен в заявку на матч.

Бриан Мбемо, Матеус Кунья и Беньямин Шешко дебютировали за МЮ. У Арсенала впервые в официальном поединке сыграл Виктор Дьокереш.

После подачи с углового на 13-й минуте Риккардо Калафиори открыл счет для гостей, и этот гол оказался единственным в матче.

Арсенал взял три очка на старте АПЛ, а МЮ начал сезон с поражения.

АПЛ. 1-й тур, 17 августа

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1

Гол: Калафиори, 13

Манчестер Юнайтед: Байындыр, Йоро, Де Лигт, Шоу (Магуайр, 80), Далот (Диалло, 55), Каземиро (Угарте, 65), Фернандеш, Доргу, Мбемо, Кунья, Маунт (Шешко, 65).

Арсенал: Райя, Уайт (Тимбер, 72), Салиба, Габриэл, Калафиори (Льюис-Скелли, 72), Субименди, Райс (Мерино, 83), Эдегор, Сака, Дьекереш (Хаверц, 60), Мартинелли (Мадуэке, 60).

Предупреждения: Доргу, 85 – Калафиори, 42, Райя, 85, Тимбер, 90+1, Льюис-Скелли, 90+3

