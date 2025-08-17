Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
17.08.2025 18:30 – FT 0 : 1
Арсенал
Англия
17 августа 2025, 20:23 | Обновлено 17 августа 2025, 21:24
1458
10

Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ

Украинский футболист канониров Александр Зинченко не был включен в заявку

17 августа 2025, 20:23 | Обновлено 17 августа 2025, 21:24
1458
10
Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа в 18:30 прошел матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26.

Манчестер Юнайтед и Арсенал встречались на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский футболист канониров Александр Зинченко не был включен в заявку на матч.

Бриан Мбемо, Матеус Кунья и Беньямин Шешко дебютировали за МЮ. У Арсенала впервые в официальном поединке сыграл Виктор Дьокереш.

После подачи с углового на 13-й минуте Риккардо Калафиори открыл счет для гостей, и этот гол оказался единственным в матче.

Арсенал взял три очка на старте АПЛ, а МЮ начал сезон с поражения.

АПЛ. 1-й тур, 17 августа

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1

Гол: Калафиори, 13

Манчестер Юнайтед: Байындыр, Йоро, Де Лигт, Шоу (Магуайр, 80), Далот (Диалло, 55), Каземиро (Угарте, 65), Фернандеш, Доргу, Мбемо, Кунья, Маунт (Шешко, 65).

Арсенал: Райя, Уайт (Тимбер, 72), Салиба, Габриэл, Калафиори (Льюис-Скелли, 72), Субименди, Райс (Мерино, 83), Эдегор, Сака, Дьекереш (Хаверц, 60), Мартинелли (Мадуэке, 60).

Предупреждения: Доргу, 85 – Калафиори, 42, Райя, 85, Тимбер, 90+1, Льюис-Скелли, 90+3

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Калафьори (Арсенал).
По теме:
Микель Артета прокомментировал дебют Виктора Дьекереша
Минимальная победа в стиле канониров. Статистика матча МЮ – Арсенал
Впереди только Салах. Крис Вуд продолжает забивать в АПЛ
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал Риккардо Калафьори Беньямин Шешко Александр Зинченко Матеус Кунья Бриан Мбемо Виктор Дьекереш дебют видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Harun Bakircioğlu
МЮ неплохо выглядел, а Арсенал забил гол, который можно было смело отменять из-за фола на вратаре.
+6
Умник
Отскок Арсенала.
Мю красавы дай бог так играть весь сезон, то катком будут ехать всех.
+6
Перець
Мала б бути нічия просто Арсеналу фартануло
+4
moris24
Мю сподобався, в порівнянні з минулим сезоном, але результат...
Ответить
ViAn
АПЛ - м'ясорубка. Цей МЮ виглядає суттєво конкурентнішим, ніж минулого сезону. Але результат на табло. Побачимо як буде наступний тур проти Фулхема.
+2
GloryUkraine
МЮ потрібен воротар. В минулому сезоні Онана фейерив, а сьогодні цей турок в простій ситуації помилився і це призвело до поразки.
Ответить
АпеЦЦа
Обе никакущие,Металлист 1925 с обеими может запросто РазделаЦЦа.
Если в ЛЧ кто то из них нам пападеЦЦа ,то им точно непоздоровиЦЦа.
Ответить
Singularis
Байандыр лох)
-3
