Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ
Украинский футболист канониров Александр Зинченко не был включен в заявку
17 августа в 18:30 прошел матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26.
Манчестер Юнайтед и Арсенал встречались на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский футболист канониров Александр Зинченко не был включен в заявку на матч.
Бриан Мбемо, Матеус Кунья и Беньямин Шешко дебютировали за МЮ. У Арсенала впервые в официальном поединке сыграл Виктор Дьокереш.
После подачи с углового на 13-й минуте Риккардо Калафиори открыл счет для гостей, и этот гол оказался единственным в матче.
Арсенал взял три очка на старте АПЛ, а МЮ начал сезон с поражения.
АПЛ. 1-й тур, 17 августа
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1
Гол: Калафиори, 13
Манчестер Юнайтед: Байындыр, Йоро, Де Лигт, Шоу (Магуайр, 80), Далот (Диалло, 55), Каземиро (Угарте, 65), Фернандеш, Доргу, Мбемо, Кунья, Маунт (Шешко, 65).
Арсенал: Райя, Уайт (Тимбер, 72), Салиба, Габриэл, Калафиори (Льюис-Скелли, 72), Субименди, Райс (Мерино, 83), Эдегор, Сака, Дьекереш (Хаверц, 60), Мартинелли (Мадуэке, 60).
Предупреждения: Доргу, 85 – Калафиори, 42, Райя, 85, Тимбер, 90+1, Льюис-Скелли, 90+3
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 17 августа в 22:30 по Киеву
Выход Ильи прогнозируется в стартовом составе
Мю красавы дай бог так играть весь сезон, то катком будут ехать всех.
Если в ЛЧ кто то из них нам пападеЦЦа ,то им точно непоздоровиЦЦа.