  Микель АРТЕТА: «Победа на Олд Траффорд – это огромный результат»
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
17.08.2025 18:30 – FT 0 : 1
Арсенал
Англия
18 августа 2025, 12:50 | Обновлено 18 августа 2025, 13:02
227
0

Микель АРТЕТА: «Победа на Олд Траффорд – это огромный результат»

Тренер «Арсенала» высказался по поводу матча первого тура АПЛ

18 августа 2025, 12:50 | Обновлено 18 августа 2025, 13:02
227
0
Микель АРТЕТА: «Победа на Олд Траффорд – это огромный результат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвел итоги успешного матча против «Манчестер Юнайтед» в первом туре Английской Премьер-лиги (1:0).

«Это большая победа для первого матча сезона на «Олд Траффорд». Чувствуется, что «Манчестер Юнайтед» хочет набрать импульс, эту новую энергию с новыми подписаниями, и приехать сюда и одержать победу – это огромный результат.

Я считаю, что мы сделали в игре очень много хорошего, а также были моменты, которые не соответствовали нашим стандартам, но я очень доволен тем, как мы на это отреагировали. Мы реагировали на ошибки в течение матча, даже в необычных ситуациях, но именно это дало нам шанс выиграть сегодняшний поединок.

Считаю, что мы должны оставаться скромными в том, как мы это сделали, но в конце признать, что это действительно трудно. Я хочу увидеть, сколько команд приедут сюда и выиграют матч. Чтобы победить в первый день, я думаю, мы должны остаться довольны результатом и понимать, что нам еще нужно улучшаться во многих аспектах», – сказал Артета.

Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микель Артета
Андрей Витренко Источник: ФК Арсенал Лондон
