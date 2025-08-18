Микель АРТЕТА: «Победа на Олд Траффорд – это огромный результат»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвел итоги успешного матча против «Манчестер Юнайтед» в первом туре Английской Премьер-лиги (1:0).

«Это большая победа для первого матча сезона на «Олд Траффорд». Чувствуется, что «Манчестер Юнайтед» хочет набрать импульс, эту новую энергию с новыми подписаниями, и приехать сюда и одержать победу – это огромный результат.

Я считаю, что мы сделали в игре очень много хорошего, а также были моменты, которые не соответствовали нашим стандартам, но я очень доволен тем, как мы на это отреагировали. Мы реагировали на ошибки в течение матча, даже в необычных ситуациях, но именно это дало нам шанс выиграть сегодняшний поединок.

Считаю, что мы должны оставаться скромными в том, как мы это сделали, но в конце признать, что это действительно трудно. Я хочу увидеть, сколько команд приедут сюда и выиграют матч. Чтобы победить в первый день, я думаю, мы должны остаться довольны результатом и понимать, что нам еще нужно улучшаться во многих аспектах», – сказал Артета.