Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
17.08.2025 18:30 - : -
Арсенал
Англия
17 августа 2025, 08:15
319
0

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч АПЛ 2025/26

Поединок первого тура чемпионата Англии состоится 17 августа в 18:30 по Киеву

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч АПЛ 2025/26
Коллаж Sport.ua

17 августа, в центральном матче первого тура АПЛ между собой сыграют Манчестер Юнайтед и Арсенал. Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» не жалели нервов своих фанатов в прошлом сезоне, так как команда катастрофически отыграла в чемпионате, заняв только 15-е место в АПЛ. Частично такой провал МЮ можно объяснить тем, что была сделана ставка на Лигу Европы, где клуб дошел до финала, однако в решающей битве уступил Тоттенхэму со счетом 0:1.

В это межсезонье клуб потратил на новичков 230 млн евро, особенно усилили нападение, Шешко, Мбеумо, Кунья стоили в среднем по 75 млн евро. Хотя многие талантливые игроки терялись в Манчестере. Команда неплохо смотрелась в контрольных встречах, хотя официальные матчи совсем иное, ждать ли провала в этом сезоне или же МЮ будет бороться за топ-4?

Арсенал

«Канониры» в прошлом сезоне стали уже привычно вторыми в чемпионате, вроде бы и солидно, хотя над лондонцами уже часто шутят по данному поводу. Большие надежды были связаны с Лигой чемпионов, где даже уверенно удалось пройти мадридский Реал, но в полуфинале подопечные Артеты уступили будущему победителю ПСЖ.

Клуб тоже серьезно потратился летом, чуть больше 220 млн евро, самым дорогим новичком стал Субименди – 70 млн, все-таки выкупили Гьеркеша, за Мадуэке отдали 56 млн.

Арсенал способен показывать футбол топ-уровня, но часто команду не хватает на весь сезон, в этом основная проблема. Нападение «канониров» выглядит сейчас опаснее, будет интересно на них посмотреть.

Личные встречи

У этих легендарных клубов богатая история очных противостояний, в прошлом сезоне Арсенал выиграл дома 2:0 и сыграл 1:1 в чемпионате. Также соперники пересекались в Кубке Англии, где сыграли 1:1, потом МЮ выиграл в серии пенальти.

Прогноз

Арсенал в этой паре считается небольшим фаворитом, причем коэффициент на лондонцев только падает.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Манчестера – 4, ничья – 3,78, победа Арсенала – 1,87. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Поскольку это начало сезона, определить форму команд сложно, им точно не удастся показать свой максимум, но надо добиваться результата с первого тура. Считаю проходимой здесь ставку на обмен голами за 1,72.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
17 августа 2025 -
18:30
Арсенал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
