Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед – Арсенал – 0:1. Как забил Калафиори. Видео гола и обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
17.08.2025 18:30 – FT 0 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 августа 2025, 21:23 | Обновлено 17 августа 2025, 21:25
717
0

Ман Юнайтед – Арсенал – 0:1. Как забил Калафиори. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Английской Премьер-лиги

17 августа 2025, 21:23 | Обновлено 17 августа 2025, 21:25
717
0
Ман Юнайтед – Арсенал – 0:1. Как забил Калафиори. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа в 18:30 прошел матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26.

Манчестер Юнайтед и Арсенал встречались на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский футболист канониров Александр Зинченко не был включен в заявку на матч.

Бриан Мбемо, Матеус Кунья и Беньямин Шешко дебютировали за МЮ. У Арсенала впервые в официальном поединке сыграл Виктор Дьокереш.

После подачи с углового на 13-й минуте Риккардо Калафиори открыл счет для гостей, и этот гол оказался единственным в матче.

Арсенал взял три очка на старте АПЛ, а МЮ начал сезон с поражения.

АПЛ. 1-й тур, 17 августа

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1

Гол: Калафиори, 13

Видео гола и обзор матча

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Калафьори (Арсенал).
По теме:
Микель Артета прокомментировал дебют Виктора Дьекереша
Минимальная победа в стиле канониров. Статистика матча МЮ – Арсенал
Впереди только Салах. Крис Вуд продолжает забивать в АПЛ
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Арсенал Риккардо Калафьори
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Бокс | 16 августа 2025, 22:15 1
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе

Хорватский боксер одолел британца Дэвида Аделейе по итогам десяти раундов

Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Ноттингем Форест
Футбол | 17 августа 2025, 20:06 0
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Ноттингем Форест
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Ноттингем Форест

Украинский полузащитник провел на поле весь матч

Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Бокс | 17.08.2025, 09:20
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Впервые за два года. Шахтёр обыграл Верес
Футбол | 17.08.2025, 17:29
Впервые за два года. Шахтёр обыграл Верес
Впервые за два года. Шахтёр обыграл Верес
Жозе Моуриньо определился с ценой, которую готов заплатить Реалу за Лунина
Футбол | 17.08.2025, 00:31
Жозе Моуриньо определился с ценой, которую готов заплатить Реалу за Лунина
Жозе Моуриньо определился с ценой, которую готов заплатить Реалу за Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 2
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
16.08.2025, 00:02 1
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
16.08.2025, 00:20
Бокс
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 17
Футбол
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 28
Футбол
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем