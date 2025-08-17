Ман Юнайтед – Арсенал – 0:1. Как забил Калафиори. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Английской Премьер-лиги
17 августа в 18:30 прошел матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26.
Манчестер Юнайтед и Арсенал встречались на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.
Украинский футболист канониров Александр Зинченко не был включен в заявку на матч.
Бриан Мбемо, Матеус Кунья и Беньямин Шешко дебютировали за МЮ. У Арсенала впервые в официальном поединке сыграл Виктор Дьокереш.
После подачи с углового на 13-й минуте Риккардо Калафиори открыл счет для гостей, и этот гол оказался единственным в матче.
Арсенал взял три очка на старте АПЛ, а МЮ начал сезон с поражения.
АПЛ. 1-й тур, 17 августа
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1
Гол: Калафиори, 13
Видео гола и обзор матча
События матча
