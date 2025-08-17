Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
17.08.2025 18:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура АПЛ 2025/26 17 августа в 18:30

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

17 августа состоится матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Арсенал.

Поединок пройдет на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В системе канониров находится украинский футболист Александр Зинченко.

Красные дьяволы в прошлом сезоне стали аж 15-ми в национальном первенстве с 42 очками. Канониры стали вторыми с 74 пунктами, пропустив вперед Ливерпуль.

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед - Арсенал смотреть онлайн Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
