17 августа состоится матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Арсенал.

Поединок пройдет на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

В системе канониров находится украинский футболист Александр Зинченко.

Красные дьяволы в прошлом сезоне стали аж 15-ми в национальном первенстве с 42 очками. Канониры стали вторыми с 74 пунктами, пропустив вперед Ливерпуль.

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.