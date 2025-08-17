Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура АПЛ 2025/26 17 августа в 18:30
17 августа состоится матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Арсенал.
Поединок пройдет на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
В системе канониров находится украинский футболист Александр Зинченко.
Красные дьяволы в прошлом сезоне стали аж 15-ми в национальном первенстве с 42 очками. Канониры стали вторыми с 74 пунктами, пропустив вперед Ливерпуль.
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
