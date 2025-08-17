ВИДЕО. Калафиори открыл счет для Арсенала в матче с Ман Юнайтед

17 августа в 18:30 проходит матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26.

Манчестер Юнайтед и Арсенал встречаются на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Украинский футболист канониров Александр Зинченко не включен в заявку на матч.

После подачи с углового на 13-й минуте Риккардо Калафиори открыл счет для гостей.

ГОЛ! 0:1. Риккардо Калафиори, 13 мин