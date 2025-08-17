Англия17 августа 2025, 18:49 | Обновлено 17 августа 2025, 19:03
ВИДЕО. Калафиори открыл счет для Арсенала в матче с Ман Юнайтед
На 13-й минуте поединка 1-го тура АПЛ канониры вышли вперед
17 августа 2025, 18:49 | Обновлено 17 августа 2025, 19:03
17 августа в 18:30 проходит матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26.
Манчестер Юнайтед и Арсенал встречаются на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский футболист канониров Александр Зинченко не включен в заявку на матч.
После подачи с углового на 13-й минуте Риккардо Калафиори открыл счет для гостей.
ГОЛ! 0:1. Риккардо Калафиори, 13 мин
Комментарии 1
Перший гола Арсенала- італійського захисника (одного з кращого в світі!)
