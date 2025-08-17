С отмененным голом. Челси и Кристал Пелас разошлись миром
Команды встретились в первом туре АПЛ
17 августа в матче первого тура АПЛ встретились лондонский «Челси» и «Кристалл Пелас».
Пенсионеры напомнили перед матчем, что они стали обладателями титула клубного чемпионата мира, но и соперник у них был непростой. Именно «Кристалл Пелас» в начале сезона завоевал Суперкубок Англии, обыграв «Ливерпуль».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Игроки «Челси» переиграли своего соперника только во владении мячом.
Также стоит отметить гол полузащитника «Кристалл Пелас» Эберечи Эзе со штрафного, но его отменили после просмотра видеосистемы VAR.
В итоге команды сыграли в нулевую ничью.
АПЛ. 1-й тур. 17 августа
Челси – Кристал Пэлас – 0:0
Фотоотчет
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Рома» провела последний контрольный матч перед стартом чемпионата
«Горняки» могут продать Кевина
КП в обороне хорошо отыграли