Чемпионат Англии
Челси
17.08.2025 16:00 – FT 0 : 0
Кристал Пэлас
Англия
17 августа 2025, 18:10 | Обновлено 17 августа 2025, 18:15
С отмененным голом. Челси и Кристал Пелас разошлись миром

Команды встретились в первом туре АПЛ

С отмененным голом. Челси и Кристал Пелас разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа в матче первого тура АПЛ встретились лондонский «Челси» и «Кристалл Пелас».

Пенсионеры напомнили перед матчем, что они стали обладателями титула клубного чемпионата мира, но и соперник у них был непростой. Именно «Кристалл Пелас» в начале сезона завоевал Суперкубок Англии, обыграв «Ливерпуль».

Игроки «Челси» переиграли своего соперника только во владении мячом.

Также стоит отметить гол полузащитника «Кристалл Пелас» Эберечи Эзе со штрафного, но его отменили после просмотра видеосистемы VAR.

В итоге команды сыграли в нулевую ничью.

АПЛ. 1-й тур. 17 августа

Челси – Кристал Пэлас – 0:0

Челси Кристал Пэлас Челси - Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
