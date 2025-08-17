Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
17.08.2025 16:00 - : -
Кристал Пэлас
Англия
17 августа 2025, 09:01 |
Челси – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура АПЛ 2025/26 17 августа в 16:00

ФК Челси

17 августа состоится матч первого тура АПЛ 2025/26 между командами Челси и Кристал Пэлас.

Поединок пройдет на стадионе Стемфорд Бридж. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В прошлой кампании синие стали четвертыми в чемпионате Англии с 69 очками. Орлы заняли 12-е место с 53 пунктами, а также выиграли национальный Кубок.

Летом Челси завоевал трофей клубного чемпионата мира, а Кристал Пэлас 10 числа взял Суперкубок страны.

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

Челси Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
