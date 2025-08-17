17.08.2025 16:00 – FT 0 : 0
87
0
Челси – Кристал Пэлас – 0:0. Забыли о реализации. Обзор матча
Команды встретились в первом туре АПЛ
В матче первого тура нового сезона Английской Премьер-лиги встретились Челси и Кристал Пелас.
Игра проходила на Стэмфорд Бридж.
Хозяева поля лучше контролировали мяч и могли прижать Кристал Пелас, но соперник очень хорошо действовал в обороне.
Кроме того, в матче страдала точность: команды нанесли 31 удар (19 – в «Челси» и 12 – в «Кристалл Пелас»), но только 7 из них пришлись в створ ворот (3 против 4).
АПЛ. 1-й тур. 17 августа
Челси – Кристал Пэлас – 0:0
Видеообзор матча
