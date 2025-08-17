Челси – Кристал Пэлас – 0:0. Забыли о реализации. Обзор матча

В матче первого тура нового сезона Английской Премьер-лиги встретились Челси и Кристал Пелас.

Игра проходила на Стэмфорд Бридж.

Хозяева поля лучше контролировали мяч и могли прижать Кристал Пелас, но соперник очень хорошо действовал в обороне.

Кроме того, в матче страдала точность: команды нанесли 31 удар (19 – в «Челси» и 12 – в «Кристалл Пелас»), но только 7 из них пришлись в створ ворот (3 против 4).

АПЛ. 1-й тур. 17 августа

Челси – Кристал Пэлас – 0:0

Видеообзор матча