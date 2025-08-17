Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Челси
17.08.2025 16:00 - : -
Кристал Пэлас
Англия
Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 17 августа в 16:00 по Киеву

Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Кристал Пелас

В воскресенье, 17 августа состоится поединок 1-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Кристал Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Челси

В прошлом сезоне АПЛ лондонцы набрали 69 очков и заняли 4 место, благодаря которому квалифицировались в Лигу чемпионов. Но в кубке команде не очень повезло, она вылетела от «Брайтона» на стадии 1/16 финала. Но главные достижения коллектива произошли на международной арене – клуб стал победителем Лиги конференций, а затем торжествовал на Клубном чемпионате мира, одержав в финале «ПСЖ» со счетом 3:0. Команда Энцо Марески с каждой игрой демонстрирует более зрелую игру и готова возвращаться на вершину английского футбола.

Летом коллектив провел хорошую трансферную кампанию, продав ненужных игроков и усугубив проблемные позиции. Через затяжной сезон (который завершился в середине июля) «Челси» провели всего 2 товарищеских матча на сборах и победили в каждом из них – против «Байера» и «Милана».

Кристал Пэлас

Другая лондонская команда тоже провела прошлый сезон очень сильно. Хотя и в чемпионате клуб традиционно разместился в середине таблицы, заняв 12-ю строчку с 53 очками на счету, фанаты «орлов» еще долго будут вспоминать достижения команды. В Кубке Англии коллектив дошел до финала, где минимально победил «Манчестер Сити» и выиграл первый трофей за всю свою историю. Также в недавнем поединке за Суперкубок «Кристалл Пэлас» одолели «Ливерпуль» в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам основного времени.

Благодаря победе в кубке «орлы» должны были вступать в Лиге Европы, но из-за совместного владения с «Лионом» были понижены в Лигу конференций, где начнут свой путь в финале квалификации.

Личные встречи

В последних 5 поединках между командами 2 игры завершались вничью, а еще в 3-х матчах торжествовал «Челси». В последний раз «орлы» торжествовали в этом противостоянии еще в октябре 2017 года.

Интересные факты

  • «Челси» пропустили 43 гола в прошлом сезоне АПЛ – 3-й лучший показатель среди всех команд.
  • Беспроигрышная серия «Челси» на Стемфорд Бридж в чемпионате длится уже 10 игр. За это время коллектив одержал 8 побед и дважды сыграл вничью.
  • «Кристалл Пэлас» одержали только 1 победу в последних 6 выездных играх. Еще трижды коллектив сыграл вничью, а 2 раза проиграл.

Возможные стартовые составы

Челси: Санчес – Кукурелья, Адарабио, Чалоба, Джеймс – Кайседо, Фернандес – Байно-Гиттенс, Палмер, Нету – Педро

Кристал Пэлас: Гендерсон – Гехи, Лакруа, Ричардс – Митчелл, Уортон, Гьюз, Муньос – Эзе, Сарр – Матета

Прогноз

«Челси» находились в невероятной форме в конце прошлого сезона, а игра в домашних состояниях лишь повысит шансы команды на выигрыш. Я поставлю на победу «синих» с коэффициентом 1.67.

Прогноз Sport.ua
Челси
17 августа 2025 -
16:00
Кристал Пэлас
